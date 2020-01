FOTO:Znova rekordno število pogumnih v mrzli Savinji

Darko Završan, ki je prvi zaplaval v Savinji, na poti do reke. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Po ohladitev z Gorenjske

Najstarejša udeleženka novoletnega skoka v Savinjo Majda Gričar je na novega leta dan v reki plavala drugič in močno upa, da pride tudi prihodnje leto. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Nekaterim se skoraj ni mudilo na toplo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Po prihodu iz mrzle reke so se nekateri hitro okrepčali. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Popularna prireditev

Plavalcem so v Savinjo in iz nje pomagali potapljači, za varnost so skrbeli tudi kajakaši. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Tradicionalnega skoka v Savinjo se je na s soncem obsijani Špici, na delu slalomske proge Kajak kanu kluba Nivo Celje, udeležilo kar 78 kopalcev, starih od šest do 78 let. Novoletni skok so v Celju prvič organizirali pred natančno desetimi leti. Takrat je bilo kopalcev deset.Prvi je danes v reko pogumno stopil, tokrat že osmič. Čez mesec dni bo praznoval 72. rojstni dan. Pravi, da se na novoletni skok nič ne pripravlja: »To mi je izziv in v tem dobesedno uživam. Zebe me ne. Danes je imela Savinja 4,2 stopinji Celzija, pred štirimi leti je bila temperatura vode le eno stopinjo Celzija. Razlika se malo pozna.«Drugič je v Celje na novoletno plavanje v Savinji prišla, ki je bila najstarejša udeleženka novoletnega skoka, letos bo dopolnila 79 let. V Celje se je pripeljala iz gorenjskih Doslovč in je bila najprej kar malo huda, ko je ugotovila, da je proga krajša. Savinja ji je vseeno dala malo vetra: »Zadihalo me je, ker je bolj deroča, kot je bila lani. Zato je bilo malo težje. Močno upam, da pridem tudi drugo leto. Letos me je spremljal drugi sin, tisti, ki me je spremljal lani, je moral v službo. Ampak je vseeno plaval. Je bil predplavalec. Odplaval je in potem šel delat.«Gričarjeve ni nič zeblo. Pojasnila je, da se nikoli ne oblači preveč: »Vsako jutro grem samo v halji, ne glede na vreme, spustit psa in kokoške, ki jih imam. Tako da me že vsi poznajo, da sem celo zimo v kratkih rokavih.«Nekateri plavalci so res prave korenine. Tudi ko so prišli iz vode, niso hiteli z oblačenjem. 15-letnaje dejala, da so najbolj trpele noge: »Bolelo me je, ko sem se s stopali dotaknila tal. Ostalo pa ni bilo tako hudo. Nese te, ampak malo pozabiš, kako se plava. Od mraza, pa še vsi te gledajo.« S širokim nasmehom je dodala, da pride tudi drugo leto.Predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celjeje vesel, da se vsako leto 1. januarja pri kajakaših na Špici zbere toliko ljudi: »Prireditev je postala popularna. Veliko ljudi je z Gorenjske, iz Zasavja, Ljubljane, Maribora, Prlekije … Od vsepovsod so prišli, Celjanov sploh ni največ. To je za nas uspeh – da so prišli z vseh koncev Slovenije. Prijavnine ni, veseli smo vsakega in vsi dobijo priznanje, topel obrok in pijačo.«Plavalce varujejo celjski kajakaši in potapljači, je še dejal Konda: »Najstarejša je gospa z Gorenjske, najmlajši šteje okoli šest let. V desetih letih je tu plavalo več kot 500 ljudi, hvala bogu nikoli ni bilo nikomur nič. Očitno ni tako strašno, kot bi si kdo mislil. Pravijo, da je šok prvo sekundo, potem pa ni več hudo.«Čeprav je bilo danes na Špici zelo živahno in veliko obiskovalcev, si jih še več obetajo 29. avgusta, ko bodo celjski kajakaši gostili člansko državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah.