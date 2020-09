FOTO:Znova se veča delež neopredeljenih

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi zmagala SDS, je pokazal barometer, ki ga je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana za Delo izvedel med 7. in 10. septembrom. Po kombinirani telefonski in spletni anketi na reprezentativnem vzorcu 724 polnoletnih prebivalcev Slovenije bi SDS dosegla 0,5 odstotne točke slabši izid (19 odstotkov) , kot ji je kazalo avgusta (19,5), a je razlika med vodilno in drugouvrščeno stranko, ki je drugi mesec zapored SD, očitnejša. SD je namreč podpora še bolj padla, za več kot odstotno točko (z 11,2 na 9,9), še nekoliko bolj je padla podpora LMŠ (z 9,7 na 8). Za LMŠ bi, sodeč po ...