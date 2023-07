Znova spremembe zdravstvene košarice

V nadaljevanju preberite:

Te dni poteka javna razprava o spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi so določene naše konkretne zdravstvene pravice. Tokratne spremembe zajemajo pet sklopov pravic: pravice do zdraviliškega zdravljenja, pravice do zdravil in živil na recept, pravice do nadomestila plač, zdravniške napotnice in – najobsežnejše – pri pravici do medicinskih pripomočkov. Kakšne spremembe se obetajo?