Znova veliko dela za gorske reševalce

Na območju gore Jalovec se je okoli 23. ure začelo iskanje pogrešanega francoskega pohodnika. Edini znani podatek je bila lokacija, posredovana prek aplikacije na telefonsko številko v Franciji, ki ga je locirala v območje pod Kotovim Sedlom na 1800 metrih. Pohodnika so uspeli najti s pomočjo helikopterja in ga zjutraj prepeljali v dolino.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so pohodnika po preletu helikopterja locirali na drugi strani gore pod Velikim Ozebnikom nad dolino Tamar. Bovški gorski reševalci so spremljali in usklajevali potek iskanja pogrešane osebe, reševalno akcijo so nadaljevali reševalci postaje Rateče. Zjutraj, okoli 7.30, je poškodovanega pohodnika v dolino prepeljal helikopter Slovenske vojske, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posadka policijskega helikopterja je Francoza med zahtevnim nočnim iskanjem našla na območju Goličice ob Jalovcu nad dolino Tamar. Informacijo je takoj posredovala Centru za obveščanje na številki 112 ter gorskim reševalcem, ki so zjutraj ob sodelovanju vojaškega helikopterja opravili reševanje. Francoski državljan je bil o poti slabo informiran ter nepripravljen na sneg v visokogorju. Pri sestopanju mimo Jalovca proti dolini Tamar je zgrešil pot in obstal na zasneženem brezpotju. Bil je nepoškodovan in za območje neustrezno opremljen, saj je tam še vedno potrebna zimska oprema, so pojasnili na policiji.

Več kot tri intervencije na dan

Sicer pa so gorski reševalci imeli delo že čez dan. Nekaj pred poldnevom se je na melišču pod Prestreljenikom na Kaninu pri padcu poškodovala tuja mladoletna oseba. Gorski reševalci iz Bovca so zaradi slabih vremenskih razmer poškodovanko prenesli nižje, kjer jo je prevzela dežurna ekipa in jo z vojaškim helikopterjem prepeljala v bolnišnico na Jesenice.

Tja je helikopter prepeljal tudi tujo planinko, ki si je okoli 15. ure pri sestopu s Triglava proti Staničevi koči poškodovala nogo.

Zvečer, okoli 18.30, pa se je alpinistka zaplezala na Kaptanskem grebenu pod Brano v Kamniških Alpah. Kamniški reševalci in dežurna ekipa z Brnika so poškodovano plezalko s helikopterjem prepeljali v dolino.

Gorski reševalci so v zadnjih desetih dneh posredovali pri kar 33 nesrečah, kar predstavlja več kot tri intervencije na dan, je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na svoji Facebook strani. Največ intervencij je bilo na območjih gorskih reševalnih služb Bohinj, Jezersko, Bovec in Tolmin.

Dežurna ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je bila aktivirana 18-krat, na akciji je v povprečju sodelovalo osem gorskih reševalcev. Sočasno s helikoptersko pomočjo poteka tudi klasično reševanje, saj se lahko zgodi, da se vremenske razmere v gorah hitro spremenijo in helikopter ne more do ponesrečenca ali pride do intervencije, kjer je helikopterska pomoč bolj nujna, so navedli.

V preteklih dneh je pri poškodbah v gorah večinoma šlo za lažje poškodbe, kot so zvin gležnja, zdrs in pomoč zaradi nepoznavanje terena, pri čemer so gorski reševalci reševali kar nekaj turistov in tudi otroke.

Pri gorski reševalni zvezi so ob tem ponovno opozorili na nevarnost pri prečenju snežišč in pomembnost uporabe primerne opreme, kot so dereze in cepin. »Če se na turo odpravite z otroci, dobro razmislite in izberite cilje, ki so jih otroci zmožni. Dobro preverite tudi vremensko napoved in se na turo odpravite zgodaj zjutraj,« so pozvali.

»V primeru, da se vam zgodi nesreča ali zaidete v težave, pokličite 112 in mesta nesreče nikar ne zapuščajte, ampak počakajte gorske reševalce, da pridejo do vas,« še svetujejo gorski reševalci.

Tudi policija opozarja, da se nespametne in slabo pripravljene ture lahko končajo tragično, zato previdno. »Zato prosimo turistične delavce, ki tujcem nudijo nastanitve, da jih informirajo o zahtevnosti slovenskih gora in predlagajo vključitev licenciranih planinskih in gorskih vodnikov v njihove ture. Samo dobra oprema namreč ni dovolj. Ključni elementi so znanje, izkušnje, odgovornost in sposobnost prepoznavanja nevarnosti ter sprejemanje pravih odločitev. Na previdnost opozarjamo tudi slovenske obiskovalce gora,« je zapisal Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi pri Policiji.