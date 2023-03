Z računom znova predvidoma že aprila

Državni svet je na izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se znova uvaja obveznost izročanja računa kupcu za kupljeno blago oziroma prejeto storitev. Veto je predlagala skupina državnih svetnikov zaradi glob v višini 40 evrov, ki jih zakon določa za kupce, če od prodajalca ne prevzamejo izdanega računa.

1500 - 75.000 evrov znaša zagrožena globa za pravne osebe, ki ne bo izdala fakture

Državni zbor bo moral zaradi veta torej o noveli, ki so jo pred tednom dni poslanci potrdili z 48 glasovi za in 29 proti, odločati znova. Za vnovično potrditev je potrebno zbrati najmanj 46 glasov, glede na napovedi vseh treh koalicijskih strank težav pri tem ne bo. »Razlog sprejema novele je bila odgovornost do javnih financ. Ta se ni v ničemer spremenila, zakon bomo ponovno podprli,« napoveduje Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda.

Finančna uprava namreč ugotavlja, da je lani število davčno potrjenih računov znatno upadlo, v primerjavi s predkoronskim letom 2019. Primerjava med omenjenima letoma je najbolj ustrezna, pojasnjujejo, zaradi vmesnega obdobja epidemije covida-19. Največji upad števila računov so zabeležili v gradbeništvu, sledijo storitve frizerstva, kozmetike in pedikure ter popravil motornih vozil.

40 evrov globe predvideva novela zakona za kupca, ki računa ne bo prevzel

Sistem davčnega potrjevanja računov je bil v Sloveniji uveden v začetku leta 2016, ko je bilo tudi določeno, da mora davčni zavezanec za prodano blago oziroma opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ki ga mora zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. V okviru ukrepov debirokratizacije vlade Janeza Janše je bila ta obveznosti januarja lani ukinjena. Že dobro leto torej velja, da mora zavezanec račun izdati, kupcu pa v papirni obliki izročiti le na njegovo zahtevo.

Po starem že v drugi polovici aprila

Ker pa so se udejanjili strahovi pred bohotenjem sive ekonomije, na kar so ob odločanju opozarjali v tedanji opoziciji (LMŠ, SD, Levici, SAB in nepovezani poslanci), se bomo torej v kratkem vrnili na staro. Spremembe bi se lahko po oceni ministrstva za finance uveljavile v drugi polovici aprila.

Na finančnem ministrstvu ob tem nizajo podatke iz preteklosti: po podatkih finančne uprave od leta 2015 do leta 2022, ko je ta določba že veljala, globa za ta prekršek kupcem ni bila nikoli izdana, pač pa so bila izrečena le ustna opozorila. Namen te določbe naj bi bilo predvsem ozaveščanje kupcev, da je račun treba vzeti. Inšpektorji bi zavezance oglobili le v redkih primerih, ko bi zaznali na primer ponavljajoče kršenje določbe.

«Zavedamo se, da ima obveznosti izročanja računov tudi okoljski vpliv, zato, kjer je to le mogoče, pozivamo k izdaji in izročanju računov v elektronski obliki preko elektronske pošte, aplikacij in podobno. Elektronsko izročeni računi imajo povsem enako veljavo kot fizično izročeni računi, saj jih kupec lahko uporabi za uveljavljanje reklamacije ali garancije, hkrati pa z elektronsko izročenimi računi prispevamo k varstvu okolja,« še poudarjajo na ministrstvu.

Obvezno izročanje računov je pomembno tako z vidika obvladovanja sive ekonomije kot z vidika varovanja pravic kupcev. Izročen račun kupcu v prvi vrsti omogoča nadzor nad vsebino računa, nadalje pa mu zagotavlja možnost uveljavljanja reklamacije ali garancije, kadar je to potrebno.