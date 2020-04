Zobobol ne pomeni konca sveta  

Če zobozdravnika nimate izbranega ali vam ga ne uspe priklicati, lahko najbližjo dežurno ambulanto pokličete tudi sami. Infografika Delo



Skrb za varnost

Nujna stanja v stomatologiji močan zobobol (nevzdržna huda stalna bolečina, ki traja več kot 24 ur in analgetik ne pomaga)

akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust ter zvišana telesna temperatura)

močnejša krvavitev po oralnokirurškem posegu, ki se sama ne ustavi po določenem času

poškodbe (poškodba v predelu zgornje in spodnje čeljusti oziroma ustne votline)

Ljubljana – Vas boli zob? V obdobju, ko so zobozdravstvene ambulante zaprte, vas izbrani osebni zobozdravnik res ne bo mogel oskrbeti, je pa za ustrezno obravnavo, ki vas bo odrešila muk, poskrbljeno. Vaš zobozdravnik vas bo naročil na pregled na eni od sedmih vstopnih točk, kjer bodo dežurni zobozdravniki rešili vaše težave.Glede na zdajšnjo epidemiološko situacijo obstaja možnost, da bi zobozdravstvene ordinacije svoja vrata – z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov – odprle že kmalu po prvomajskih praznikih. Dokler pa se to ne zgodi, si bodo morali posamezniki s težavami v ustih pomagati s telefonskim nasvetom svojega zobozdravnika oziroma v nujnem primeru z obiskom ene od dežurnih ambulant.Na pregled tja vas bo torej naročil vaš osebni zdravnik, ki mora biti v teh dneh dosegljiv v svoji ambulanti, ima pa morda prilagojen delavnik, o čemer se je treba prej pozanimati. Če zobozdravnika nimate izbranega ali vam ga ne uspe priklicati, lahko najbližjo dežurno ambulanto pokličete tudi sami. Paciente tam sprejemajo le po naročilu.V dežurnih ambulantah – tako imenovanih vstopnih točkah – delajo zdravniki v dveh štiriurnih izmenah: med 8. in 12. uro ter 14. in 18. uro, med menjavo ekip pa temeljito prezračijo in razkužijo prostore. Zobozdravniki so v popolni varovalni opremi, oblečeni v skafandre, opremljeni z zaščitno masko, plastičnimi očali, več pari rokavic in pokrivalom za lasišče, zato je delo izredno zahtevno. A le tako se lahko obvarujejo pred morebitnimi okužbami, saj so zelo izpostavljeni aerosolu, ko se kapljice sline in krvi iz ustne votline mešajo z zrakom., predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici, ki smo ga v petek zmotili ravno pri odhodu z dela v ljubljanski dežurni ambulanti, je dejal, da obravnave potekajo brez posebnih zapletov, da pa se v taki množici ljudi najde tudi kdo, ki pričakuje popolno oskrbo, a mu je zaradi trenutne situacije ne morejo zagotoviti. Zobozdravnikov prostovoljcev, ki so se prijavili za delo na vstopnih točkah, je dovolj, zato bi ob gneči lahko v več ambulantah oskrbeli tudi več naročenih pacientov hkrati.Za varnost je res dobro poskrbljeno, pravi Pavlović, saj obstajata ambulanta za paciente z opredeljenim tveganjem za covid-19 in ambulanta za tiste brez opredeljenega tveganja za okužbe. Kljub temu sogovornik poziva vse, naj ne hodijo po zobozdravstveno pomoč, če stanje res ni nujno.