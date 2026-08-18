ZOO Ljubljana znova išče direktorja

Mestna občina Ljubljana je danes objavila javni razpis za direktorja Živalskega vrta Ljubljana. Direktor bo imenovan za mandatno dobo pet let, rok za prijavo je 28. avgust do polnoči. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na vodstvenem položaju. V. d. direktorice Suzani Gajić se mandat izteče 1. oktobra.

Kandidat za direktorja ali direktorico mora ob splošnih zakonskih pogojih imeti najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo s področja ekonomije, prava, poslovnih in upravnih ved.

Prejšnja direktorica odstopila s položaja

Imeti mora tudi najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu. Predložiti mora tudi ustrezna dokazila.

Kandidat mora prijavi predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje petih let in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal.

Prijavljene kandidate bodo z odločitvijo mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Mol) seznanili v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Živalski vrt Ljubljana kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Suzana Gajić. Funkcijo je prevzela 1. oktobra lani, po tem ko je nekdanja direktorica Barbara Mihelič odstopila s položaja. Gajić je pred tem vodila odsek za razvoj podeželja v oddelku za varstvo okolja Mol, ki je pristojen tudi za Živalski vrt Ljubljana. Mandat vršilke dolžnosti se ji izteče ob imenovanju novega direktorja oziroma 1. oktobra letos.