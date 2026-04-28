Gordana Živčec Kalan kazensko ovadena

Podjetje Izvorna celica ter poljska ustanova za tkiva in celice PBKM sta s sedeža podjetja Gaia Cell, ki shranjuje vzorce propadle Biobanke, v petek prenesli vzorce, za katere so imetniki sklenili pogodbe o nadaljnji hrambi z Izvorno celico. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je proti direktorici Gaia Cella Gordani Kalan Živčec zaradi oviranja prenosa vložila kazensko ovadbo.

Poleg tega so v ponedeljek in torek policijo zaprosili za pomoč. Kljub temu da je Gaia Cell omogočil dostop do krioposod in dokumentacije, je po navedbah agencije oviral izvršitev odločbe, s katero je JAZMP podjetju Gaia Cell naložila, naj preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Ta je vzorce prejšnji teden prenesla na Poljsko v laboratorij PBKM, ki je ustanoviteljica skupine Fami Cord, mednarodne skupine bank popkovnične krvi. To so storili ob nadzoru inšpektorjev JAZMP in sodelovanju stečajnega upravitelja Biobanke, so še sporočili z agencije.

Agencija je zaradi nesodelovanja podjetja Gaia Cell izdala sklep o izvršbi odločbe, v kateri so zapisali, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorce in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorce v svojo krioposodo. FOTO: arhiv podjetja Gaia Cell

Gaia Cell pred tem vzorcev Izvorni celici ni želel predati, saj je vztrajal, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati, čeprav je Gaia Cell leta 2024 od Biobanke, ki je v stečaju, brez pravne podlage prevzel okoli 4000 vzorcev.

Živčec Kalanova se je odzvala

Direktorica Kalan Živčec je za STA zatrdila, da so jih prisiljevali v delo preko delovnega časa zaradi slabe organizacije dela. Vzorce prenašali več kot 12 ur, med drugim brez pravice do počitka. Tudi zato se je direktorica obrnila na delovno inšpekcijo, JAZMP pa je prijavila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Ponovila je, da je agencija že z odločbo povozila vse naše ustavne in zakonske pravice.

Prav tako je poudarila, da so vzorce odnesli iz prostorov Medico Veritas, ki je druga, ločena pravna oseba. Gre sicer za drugo podjetje Kalan Živčec, ki ima sedež na istem naslovu kot GaiaCell.

JAZMP je imetnike vzorcev od takrat večkrat pozvala, naj se z izbranimi družbami, med katerimi je tudi Izvorna celica, dogovorijo za prenos, nadaljnje shranjevanje vzorcev ali uničenje. Agencija je zaradi nesodelovanja Gaia Cella izdala sklep o izvršbi odločbe, v kateri so zapisali, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorce in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorce v svojo krioposodo.

Ob tem so navedli, da se dovoli nasilni vstop v poslovne prostore, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka. JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je to edini možen način, da se odločba sploh izvrši, sklicevali pa so se na zakon o upravnem postopku.