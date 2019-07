Zopet zastoj na podravski avtocesti pred Gruškovjem, čakalna doba dve uri

Na štajerski avtocesti je zaradi del pred Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. FOTO: Blažž Samec

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je daljši zastoj, ocenjen na štiri kilometre, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi čakalne dobe ob izstopu iz države za osebna vozila, ocenjene na do dve uri, priporočajo mejni prehod Zavrč.Na štajerski avtocesti je zaradi del pred Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Možni so zastoji. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Lipovci-Odranci v Beltincih od 15:30 do 16:30.Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol med 8. in 21 uro, na primorskih cestah do 22. ure.V Kranju se je na območju krožišča Primskovo spremenila delovna zapora. Promet bo do 25. septembra možen le iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju ter na relaciji Kranj-Brnik, ostali kraki krožišča bodo zaprti.Zaradi odstranjevanja cestninske postaje je na štajerski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konjice.Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet zaradi odstranjevanja cestninske postaje poteka po polovici avtoceste dvosmerno.