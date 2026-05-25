Zora, Svit in Dora zmanjšujejo umrljivost zaradi raka

Na področju presejalnih programov za raka so v Sloveniji v zadnjem desetletju nastali veliki premiki. Slovenski presejalni programi so po udeležbi ljudi v samem evropskem vrhu. Program Zora je s 74 odstotki drugi med vsemi evropskimi državami, program Svit s 65 odstotki tretji in program Dora z 78 odstotki četrti. Vsi trije pa dokazano zmanjšujejo umrljivost zaradi raka.

V Evropskem indeksu presejalnih politik za raka iz leta 2024 je Slovenija z 91,2 odstotka zasedla prvo mesto med vsemi evropskimi državami. Izkazala se je z dobro organizacijo programov, kakovostnimi presejalnimi registri in sistemom za zagotavljanje in nadzor kakovosti, je povedala dr. Urška Ivanuš, vodja Državne komisije za presejalne programe v Sloveniji, ki jo imamo v Sloveniji od leta 2020, in vodja državnega programa ter registra za presejanje raka materničnega vratu Zora. Pričakuje, da bomo med prvimi državami v Evropi odpravili raka materničnega vratu. Trenutna incidenčna stopnja je 4,6, kar pomeni, da zboli toliko žensk na 100.000. Odpravo pa bomo dosegli, ko bomo prišli na 4.