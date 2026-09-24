Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič sklenila poravnavo

Ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnica Nina Zidar Klemenčič sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave, v kateri odvetnica zatrjuje, da izjave, podane na spornih posnetkih, ne odražajo resničnosti, je zvečer poročala TV Slovenija.

Kot je znano, je Janković je Zidar Klemenčičevo tožil zaradi izjav, ki so bili v času pred parlamentarnimi volitvami objavljenih v prisluhih. O Jankoviću je na posnetku dejala, da »ima svojih 10 odstotkov, in to je to«.

Janković je kasneje napovedal, da bo zoper Zidar Klemenčičevo vložil kazensko in odškodninsko tožbo z zahtevo po 25.000 evri odškodnine in javno opravičilo.

Sprti strani dosegli dogovor

Kot kaže dokument, ki ga je pridobila TV Slovenija, sta sprti strani dosegli dogovor. »Župan Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič sta spor, povezan z objavljenimi posnetki, sporazumno zaključila s sklenitvijo poravnave,« piše v sporočilu za javnost, pod katerim sta podpisana oba.

Strinjala sta se, da sporni posnetki niso izvirne datoteke snemalnih naprav, temveč so bili naknadno obdelani oziroma prirejeni.

»Odvetnica Nina Zidar Klemenčič nima nobenih dokazov ali vedenja (znanja), da bi bila kadar koli zahtevana, dana ali prejeta kakršna koli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist s strani Zorana Jankovića ali z njim povezanih oseb,« še piše v dokumentu.

Zidar Klemenčičeva je dodala še, da je poravnava edina racionalna rešitev, saj da sta bila v tej akciji zlorabljena oba.