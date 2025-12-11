  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Janković pojasnil, zakaj ga ne bo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se nanaša na vabilo v oddajo Tarča.
    Zoran Janković je zavrnil sodelovanje v oddaji Tarča. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Zoran Janković je zavrnil sodelovanje v oddaji Tarča. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    11. 12. 2025 | 17:17
    11. 12. 2025 | 17:30
    2:34
    A+A-

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se nanaša na vabilo v nocojšnjo oddajo Tarča.

    Dopis objavljamo v celoti:

    »Spoštovana gospa Natalija Gorščak,

    prejel sem vabilo urednika oddaje Tarča Boštjana Kogovška za sodelovanje v nocojšnji oddaji na temo vložene zahteve za sodno preiskavo s strani SDT-ja zoper mene in drugih odprtih postopkov. Po tem, ko sem videl napoved oddaje, v kateri bodo tema tudi moji družinski člani, ki niso javne osebe in v preiskavi sploh niso nič omenjeni, sporočam, da v oddaji ne bom sodeloval.

    Voditeljica Erika Žnidaršič se zagotovo spomni, kako je pred dvema letoma od novinarjev nekega drugega medija, kot je sama takrat zapisala: 'dobila čestitko v obliki poskusa diskreditacije mojih ožjih družinskih članov. Očitno so vestno preverili  ne le mene, tudi bližnje, vse skupaj pa malo spominja na metode iz nam poznanih totalitarnih sistemov.'

    Žalostno je, da se teh istih metod, nad katerimi se pritožuje, poslužuje sama. Tako bo tema nocojšnje Tarče tudi moja družina, med drugim jih zanima, kje živi moj starejši sin in ali se seli v najdražje stanovanje v Schellenburgu.

    Glede na to, da se v oddaji poslužujejo govoric ali po domače povedano tračev, bi jim morda bolj pristajalo ime Trača kot Tarča.

    Kar se tiče zadnje vložene zahteve za sodno preiskavo, je novinar oddaje že prejel odgovor mojega zagovornika Janeza Koščaka, ki vam ga prilagam. Med drugim je zapisal, da je preiskava tajna ter da ustava in zakon o kazenskem postopku kot pristojni organ za izvedbo sodne preiskave predpisujeta neodvisno in z zakonom ustanovljeno sodišče in ne gospe Erike Žnidaršič ali oddaje Tarča. 

    Več kot očitno je, da namera voditeljica v svoji oddaji ne le prevzeti vloge sodišča, ampak nanj celo izvajati nedopusten pritisk. Še več, s tem se postavlja nad sodišče in poziva ulico, naj sodi. Kar je še huje.«

    Zoran JankovićRTV SlovenijaTarčaTV SlovenijaNatalija GorščakErika ŽnidaršičdopisMOL

