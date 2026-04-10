    Slovenija

    Odzivi: Predsednika DZ izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral

    Vrstijo se odzivi: Janša: Štiri leta koalicija, ki ne zna šteti; Mesec: Težki časi prihajajo.
    79 glasovnic je bilo prevzetih, 2 sta bili neveljavni. Za Stevanovića je glasovalo 48 poslancev,  29 jih je bilo proti. FOTO: Blaž Samec
    79 glasovnic je bilo prevzetih, 2 sta bili neveljavni. Za Stevanovića je glasovalo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti.
    R. I.
    10. 4. 2026 | 17:58
    10. 4. 2026 | 19:02
    Na družbenih omrežjih se vrstijo odzivi na izvolitev Zorana Stevanovića na položaj predsednika državnega zbora. Na levi so mu podporo odrekli že pred glasovanjem, zadoščalo je 48 glasov desnice.

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Predsednica države Nataša Pirc Musar je novoizvoljenemu predsedniku čestitala na omrežju X in dodala: »Položaj nosi veliko odgovornost do demokratičnih procesov, institucij ter vseh državljank in državljanov. Želim mu, da bo svoje poslanstvo opravljal nesebično, v duhu spoštovanja demokracije, ustavnega reda in kulture dialoga.«

    Predsednik SDS Janez Janša je na X navedel: »Danes se je izkazalo, da je v Sloveniji štiri leta imela oblast vlada in koalicija, ki ne zna šteti, zato tudi smo tam, kjer smo!!«

    SD: Predsednika DZ izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral

    »Socialni demokrati z zaskrbljenostjo spremljamo izvolitev predsednika Državnega zbora. Gospod Stevanović brez podpore NSi in SDS sploh ne bi mogel kandidirati, kaj šele biti izvoljen,« so v izjavi za javnost zapisali Socialni demokrati. »Je pa pomenljivo, da so očitno vse glasove prispevali tudi Logarjevi Demokrati, iz česar se jasno vidi obris nove koalicije.

    Ali je bila to želja volivk in volivcev, je vprašanje, so pa tako odločili izvoljeni predstavniki ljudstva. To žal ni izraz stabilnosti, temveč političnega oportunizma. V levosredinskem prostoru takšna izbira nima podpore – v SD glasovnic nismo niti prevzeli. Državni zbor je tako dobil predsednika, ki so ga izvolili prav tisti, proti katerim je protestiral.«

    Še pred tem je na X odločitev komentiral podpredsednik stranke Socialnih demokratov Luka Goršek

    »Z izvolitvijo Zorana Stevanovića se dokončno rušijo še zadnji standardi politične verodostojnosti. Človek, ki je svojo politično kariero gradil na politiki proti 'establishmentu' in na napadih na obstoječo politiko, je ob prvi resni priložnosti brez zadržkov posegel po najvišjih funkcijah,« je zapisal. »Še več, do njih je prišel s pomočjo SDS in NSi, proti katerima je še nedolgo nazaj vodil svoje glasne in pogosto fantomske politične bitke,« je dodal. In še: »Če je to 'nova politika', potem je jasno, da smo dobili le staro politiko v še bolj cinični in brezsramni obliki.

    Čestitke Stevanoviću so objavili tudi na profilu Demokratov.

    »Zdaj je tudi jasno, zakaj v SDS in NSi niso podprli predloga, da poslanci ne smejo biti kaznovani: da lahko imenujejo ljudi, kot je Zoran Stevanović,« se je kratko odzvala Asta Vrečko, sokoordinatorica Levice. 

    Sokoordinator Levice Luka Mesec meni, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika DZ stresni test dostojnosti in vesti slovenske politike. »Slovenska politika je na tem stresnem testu padla in pripravite se, težki časi prihajajo,« je povedal v izjavi po izvolitvi Stevanovića.

    Nekdanja ministrica za digitalno prenovo v Golobovi vladi Emilija Stojmenova Duh je zapisala: »Mi smo en velik JOKE!«

    »Imamo ga, novi predsednik državnega zbora je Zoran Stevanović! Zelo blizu pa je tudi 4. Janševa vlada!,« se je izvolitve novega predsednika DZ, ki je že davnega leta 2021 podpisal in notarsko overil izjavo, da stranka »nikoli ne bo politično sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo«, na omrežju X veselil predsednik krščanskega foruma SDS Dejan Škvarč.

    »Pred nami je čudovit petek in celoten mandat! Slovenija se obrača na desno! Ni popuščanja!« je dodal.

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
    10. 4. 2026 | 10:33
