Zoran Stevanović z Dodikom vrača vero v življenje

Kot politik s tesnimi vezmi z Bosno in Hercegovino se predsednik državnega zbora Zoran Stevanović zagotovo zaveda, da bodo v nedeljo v BiH splošne volitve.
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Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic
Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v rodni vasi svojega očeta v hribih nad Fočo v jugovzhodni Bosni in Hercegovini sodeloval pri odprtju nove cerkvice. V teh krajih priljubljeni Stevanović je bil boter odprtja nove cerkve skupaj z zdravnikom Slavko Dunjićem in nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom.
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Stevanović in njegova ekipa, ki sicer pogosto in zelo vešče na družbenih omrežjih obveščata javnost o številnih dejavnostih predsednika državnega zbora, se je tokrat pozabila pohvaliti, v kako imenitni družbi je bil predsednik parlamenta države, ki je Miloradu Dodiku prepovedala vstop na svoje ozemlje.
Če ne bi bilo medijev v bosanskohercegovski entiteti Republika Srbska in objav ...
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