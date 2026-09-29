Zoran Stevanović z Dodikom vrača vero v življenje

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v rodni vasi svojega očeta v hribih nad Fočo v jugovzhodni Bosni in Hercegovini sodeloval pri odprtju nove cerkvice. V teh krajih priljubljeni Stevanović je bil boter odprtja nove cerkve skupaj z zdravnikom Slavko Dunjićem in nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Preberite tudi: Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju Stevanović in njegova ekipa, ki sicer pogosto in zelo vešče na družbenih omrežjih obveščata javnost o številnih dejavnostih predsednika državnega zbora, se je tokrat pozabila pohvaliti, v kako imenitni družbi je bil predsednik parlamenta države, ki je Miloradu Dodiku prepovedala vstop na svoje ozemlje. Če ne bi bilo medijev v bosanskohercegovski entiteti Republika Srbska in objav ...