FOTO:​Zore o enakopravnosti šolanja otrok

Danes največji cerkveni Marijin praznik

Več kakor 5500 vernikov je danes prisluhnilo ljubljanskemu nadškofu, ki jih je nagovoril v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah ob velikem krščanskem prazniku Marijinega vnebovzetja.Zore je zbranim spregovoril o upanju, ki ga človek potrebuje bolj kakor lačni kruha. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki si na različne načine prizadevajo, da bi kot družba postali odprti za življenje, ter vsem, ki si prizadevajo, da bi vsi otroci imeli enake možnosti za razvoj vseh svojih sposobnosti, zlasti na področju šolanja in izobraževanja.»Zahvaljujem se vam, da zahtevate pravičnost za vse, in vsem, ki si prizadevate, da bi bila izpolnjena ustavna odločba o financiranju zasebnih šol,« je med drugim povedal Zore.»Upanje človek potrebuje bolj kakor lačni kruh, žejni vodo, bolni zdravilo. Brez upanja se namreč nebo zapre. Brez upanja se obzorja stemnijo. Brez upanja človek nima jutrišnjega dne in brez upanja življenje nima prihodnosti. Brez upanja smo ujeti v danes in v snov,« je nadaljeval.Na praznični dan Brezje vsako leto obišče več kot 10.000 ljudi, je povedala vodja tamkajšnjega romarskega urada, ki je vesela, da njihovo število iz leta v leto narašča.»Ta praznik nam daje upanje, da bomo tudi mi nekoč dosegli nebesa,« je povedal rektor svetišča na Brezjah in gvardijan frančiškanskega samostanaVsako leto se dva dneva pred velikim šmarnom pri Mariji Pomagaj zberejo tudi romske družine iz vse Slovenije. Letos so našteli več kot 350 Romov.