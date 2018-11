Zorenje na filmskem platnu

Iz programa Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala smo izbrali štiri filme, ki obravnavajo tematiko staranja in osamljenosti.Italijanski režiser Andrea Pallaoro, ki živi in dela v ZDA, je posnel rahločuten film Hannah s Charlotte Rampling v glavni vlogi, ki je na lanskem beneškem festivalu prejela nagrado za najboljšo igralko. Osrednja tema filma je osamljenost, tokrat v življenju starejšega para. Potem ko Hannah moža pospremi v zapor na prestajanje zaporne kazni, je pred njo samotno življenje, ki ga bo preživljala kot čistilka. Vse bolj je ujeta v tišino in razmišljanje. Film raziskuje temo sodobne odtujenosti in družbenih pritiskov. Bolgarski režiser Milko Lazarov se je v filmu Aga lotil izginjanja preteklosti, skupnega spomina in tradicionalnih vezi z naravo in njenimi ritmi, ki izginjajo skupaj s starejšimi ljudmi. Pripoveduje zgodbo o Sedni in Nanooku, paru iz Jakutije, in velikih spremembah v njunem življenju, ki se dogajajo v krhkem naravnem okolju.Zanimivo medgeneracijsko sovraštvo prikaže film Prevajalec slovaškega režiserja Martina Šulika, v katerem se sin med drugo svetovno vojno pobitih staršev in sin esesovca, ki ju je ubil, podata na skupno pot po krajih zločina in se ob tem spoznavata. Film Grozna mama gruzijske režiserke Ane Urušadze pa je večkrat nagrajena črna komedija o generacijskih pričakovanjih. Manana je poročena ženska in mati treh odraslih otrok, ki ves svoj čas in moči posveča pisanju romana. Vsebina romana družino užali in radi bi jo spametovali, da bi postala običajna žena in mama.