ZPIZ: Informacije po telefonu in e-pošti

Ljubljana - Zaradi zmanjšanja tveganja za širjenje okužbe s koronavirusom med strankami in zaposlenimi zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) spreminja način poslovanja s strankami.



Od 13. marca do preklica bodo informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter druge informacije, povezane z izvajanjem obveznega zavarovanja, zagotovljene po telefonu v poslovnem času (v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure) in po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .



Do nadaljnjega ne bodo osebno podajali informacij v prostorih zavoda, niti sprejemali vlog na vložišču. Stranke lahko kot doslej zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si (Moj eZPIZ za zavarovance in uživalce pravic, Moj BiZPIZ za organizacije), posredujejo zahtevke na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ter oddajajo vloge v nabiralnike pri vhodu v prostore zavoda.



Na Zpizu zagotavljajo, da ves čas spremljajo stanje v zvezi s koronavirusom in sprejemajo ukrepe, s katerimi bodo tudi v morebitnih bolj zaostrenih razmerah zagotavljali neprekinjeno delovanje storitev, nakazila pokojnin in drugih prejemkov, prednostno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT in drugih storitev zavoda.