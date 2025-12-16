Zpiz je v 54 primerih nepravilno odmeril pokojnino

Računsko sodišče je zaključilo revizijo računovodskih izkazov in poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2024. Medtem ko so računovodski izkazi zavoda po mnenju revizorjev v vseh pomembnih pogledih pravilni in resnični, pa so ugotovili nepravilnosti pri odmeri pokojnin in vodenju evidenc.

Revizorji so ugotovili, da zavod v najmanj 54 primerih ni zagotovil pravilnih podatkov v matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic, kar je vplivalo na nepravilno določitev in izplačilo pokojnin. V štirih primerih je napačna odmera vplivala tudi na izplačilo letnega dodatka k pokojnini.

Poleg tega je revizija razkrila nepravilnosti pri nabavi materiala in storitev za najmanj 146.843 evrov, pri oddaji izvedenskih mnenj ter pri obračunu avtorskih honorarjev zdravnikom izvedencem. Zavod ni ravnal skladno z zakonom o javnem naročanju, prav tako so pri plačah in napredovanjih javnih uslužbencev nastale nepravilnosti. Osem zaposlenih je prejelo preveč ali premalo dodatka za delovno dobo, en javni uslužbenec pa je prejel jubilejno nagrado dvakrat.

Revizorji poudarjajo, da je zavod med postopkom sprejel ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti, zato ni bilo treba zahtevati odzivnega poročila.

Zpiz je tako dobil opozorilo, da mora izboljšati vodenje evidenc in postopke odmere pokojnin, da se v prihodnje preprečijo podobne napake.