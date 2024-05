ZPM Ljubljana Moste-Polje se bo preimenovala po svoji predsednici

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (ZPM MP), ki je nacionalni pomen dosegla s programom Botrstvo v Sloveniji, v okviru katerega so od leta 2010 pomagali že več kot 13.000 otrokom, se bo preimenovala. Na pobudo upravnega odbora bo njena dolgoletna predsednica in najbolj prepoznaven obraz Anita Ogulin po novem tudi v nazivu organizacije, ki bo Zveza Anita Ogulin & ZPM.

Pri humanitarni organizaciji poudarjajo, da preimenovanje v ničemer ne spreminja njihovega ustroja in dejavnosti, temveč, kot se je izrazila Alenka Petkovšek, podpredsednica ZPM MP, uresničuje potrebo po razumevanju in zavezo k nadaljnjemu vseslovenskemu in sistemskemu delovanju.

ZPM MP ima že skoraj 70-letno tradicijo, pred dobrima dvema desetletjema pa so prerasli v humanitarno organizacijo na državni ravni. »Največje zasluge za to ima Anita Ogulin, oseba, ki zagotovo spreminja družbo in pušča neverjetne sledi. Skupaj z ekipo sodelavcev, donatorjev, partnerjev, medijev, botrov in podpornikov je ustvarila ZPM MP, ki ga poznamo danes, slovensko humanitarno organizacijo,« je opisala Alenka Petkovšek. Po njenih besedah je upravni odbor že dalj časa dobival predloge za spremembo imena, »ki je enak pomenu nacionalne humanitarne organizacije ter je sinonim za požrtvovalnost in transparentnost«.

»Z veliko častjo, velikim priznanjem, veliko hvaležnostjo ter tudi ponižnostjo soglašam, da se moje ime doda imenu organizacije. To hkrati sprejemam s popolno mirnostjo, saj vem, da ravnamo dobro in prav. In da moji čudoviti sodelavci dnevno ne samo bijejo tekoče bitke, ampak prepoznavajo izzive prihodnosti ter jih tudi dobro in prav ves čas nagovarjajo,« se je odzvala Anita Ogulin in se zahvalila vsem podpornikom, ki jim zaupajo.

Projekt ZPM Ljubljana Moste- Polje Botrstvo v Sloveniji je eden od najbolj odmevnih. FOTO: PR

Za celostno pomoč družinam v stiski

V programu Botrstvo v Sloveniji je od leta 2010 sodelovalo več kot 10.000 botrov, ki so prispevali več kot 33 milijonov evrov. Lani je 5679 otrok imelo 5597 botrov. V okviru brezplačne pravne pomoči, ki jo nudijo od leta 2013, so obravnavali več kot 5200 primerov, zlasti povezanih z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev. Humanitarne projekte so leta 2018 združili v program Veriga dobrih ljudi za celostno opolnomočene družinam, da se izvijejo iz primeža revščine. Vanj je bilo lani vključenih 733 družin.

»Ne bomo se spreminjali. Še naprej bomo ustvarjali programe in projekte za otroke, mladostnike in družine na podlagi prepoznavanja njihovih potreb v družbi in opozarjali na luknje v sistemu, ki onemogočajo bolj dostojno reševanje njihovih stisk. Naša prioriteta ostajajo enake možnosti otrok in mladostnikov,« je napovedala Tanja Petek, sekretarka ZPM MP, v kateri je 25 sodelavcev. V širšo ekipo štejejo še 16 zunanjih terapevtov, ki je lani nudilo več kot 2200 terapevtskih svetovanj ljudem v stiski, tako mladostnikom kot njihovim staršem, in približno 100 vzgojiteljev, ki spremljajo otroke na različnih taborih in letovanjih, ki jih organizirajo.

ZPM MP je ena od 113 članic Zveze prijateljev mladine Slovenije, ustanovljene leta 1953 za izboljšanje kakovosti življenja otrok in družin. Društva in zveze v tej krovni organizaciji so samostojne pravne osebe, ki se ji prostovoljno priključujejo, po velikosti, aktivnosti in tudi programih, ki jih izvajajo, pa so si med seboj zelo različne.