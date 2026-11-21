Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je z evropsko potrošniško organizacijo ANEC in strokovnjaki za varnost otrok pripravila seznam desetih izdelkov za dojenčke, ki jih organizacije odsvetujejo zaradi nevarnosti v njihovi zasnovi ali načinu uporabe. Na seznamu so med drugim hojice, obtežene spalne vreče in vreče za povijanje brez odprtin za roke.

Poleg omenjenih izdelkov potrošniške organizacije odsvetujejo tudi uporabo blazin za samostojno hranjenje, ogrlice za izraščanje zob, trakove za lase z zaprto zanko. Nevarne so lahko tudi senzorične gugalnice, pripomočki za določanje položaja med spanjem, kopalni sedeži in obroči za plavanje, ki se namestijo okoli vratu.

Na ZPS so pojasnili, da predvidevanje, da so izdelki na trgovinskih policah varni, pregledani, ocenjeni in potrjeni za prodajo, ne drži vedno. Ugotavljajo, da za večino teh izdelkov evropski varnostni standardi ne obstajajo. »Prodajajo se prosto, čeprav jih nihče ni preveril po enotnih merilih,« so poudarili.

Otroška soba naj bo čista, dobro osvetljena in urejena. Pri nakupu opreme je dobro preveriti teste in mnenja potrošniških organizacij. FOTO: New Africa/Shutterstock

Vendar pa tudi skladnost s standardom še ni zagotovilo varnosti. Za kopalne sedeže in hojice standard denimo obstaja, a strokovnjaki tudi izdelkov, ki mu ustrezajo, ne štejejo za varne. Številne evropske strokovne organizacije so na primer pozvale celo k prepovedi hojic.

Za izdelke, ki jih tržijo kot pomoč pri učenju hoje, boljšemu spancu, zmanjševanju tveganja za sindrom nenadne smrti dojenčka ali kot terapevtski pripomočki, pa je znanstvenih dokazov za njihovo učinkovitost zelo malo ali pa kažejo ravno nasprotno.

»Lažen občutek varnosti je del nevarnosti. Izdelki, ki obljubljajo, da ima starš za trenutek proste roke, lahko hitro zavedejo. Pri dojenčkih so tveganja zadušitve, utopitve ali padca pogosto tiha in brez jasnih znakov stiske – in že en sam trenutek je lahko usoden,« so opozorili.