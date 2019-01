Zrno kreativnosti, ki se ga da vzgojiti

Ljubljana – Ko odpreš hladilnik in iz peščice sestavin, ki so na voljo, pripraviš obrok, dokažeš, da ima vsak posameznik v sebi vsaj zrno kreativnosti, ki se ga da načrtno vzgajati. Tako na vprašanje, ali je vsak posameznik inovativen, odgovarja Svanborg R. Jónsdóttir, profesorica na islandski univerzi in strokovnjakinja s področja vzgoje za inovacije.Ta je v islandski učni načrt vključena od leta 1999. Je metoda učenja ali samostojni predmet, cilj pa je spodbujati kreativnost otrok, da bi lažje zaznali težave, našli rešitev in pomembno – ukrepali. Čeprav profesorica Svanborg R. Jónsdóttir ocenjuje, da je islandska ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.