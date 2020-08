ZRS za zaposlovanje izplačal manj kot četrtino predvidenih sredstev

8.20 Večina Nemcev bi tudi po pandemiji vsaj deloma delala od doma



Večina Nemcev bi rada možnost dela od doma obdržala tudi po izteku pandemije covida-19, je razvidno iz ta teden objavljene študije univerze v nemškem mestu Konstanz. Največj si jih sicer želi kombinacije dela od doma in dela na sedežu podjetja. Sociologi so v raziskavo vključili 700 ljudi, ki zaradi novega koronavirusa delajo od doma, 56 odstotkov pa jih je povedalo, da bi radi tudi v prihodnje vsaj del tedenskega delovnika opravili na ta način, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.



8.05 Za krizna nadomestila za brezposelnost manj kot četrtina predvidenih sredstev



Vlada je v protikoronski zakonodaji predvidela tudi zaščito oseb, ki so brez dela ostale zaradi epidemije covida-19, pa na podlagi obstoječe pravne podlage ne bi bile upravičene do nadomestila za brezposelnost. Zavod RS za zaposlovanje je tem brezposelnim izplačal le nekaj več kot 907.000 evrov, torej manj kot četrtino predvidenih sredstev. Krizno nadomestilo za brezposelnost je predvidela novela prvega protikoronskega zakona, ki je bila v veljavi od 30. aprila. Gre za začasno denarno nadomestilo plače za osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi covida-19 po 13. marcu, pa sicer niso bile upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost po zakonu o urejanju trga dela.



5.00 Mednarodni dan staroselcev v znamenju covida-19



Osrednja tema današnjega mednarodnega dneva staroselcev je pandemija covida-19 in odpornost staroselcev. Pandemija pomeni novo grožnjo za njihovo zdravje in preživetje, saj imajo slab ali nikakršen dostop do sanitarij, soočeni so s pomanjkanjem čiste vode in neustrezno zdravstveno oskrbo.