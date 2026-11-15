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    Slovenija

    Žrtvam prikritih grobišč želijo po desetletjih vrniti imena

    Svojce žrtev medvojnega in povojnega nasilja pozivajo k oddaji bioloških vzorcev, s katerimi bodo skušali ugotoviti identiteto pokojnih iz prikritih grobišč.
    Ne gre za vprašanje političnega opredeljevanja, so poudarili, temveč vprašanje človekovega dostojanstva. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Ne gre za vprašanje političnega opredeljevanja, so poudarili, temveč vprašanje človekovega dostojanstva. FOTO: Dejan Javornik
    STA
    15. 11. 2026 | 10:38
    15. 11. 2026 | 10:38
    2:07
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    Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč vabi vse, ki domnevajo, da so bili njihovi sorodniki žrtve vojnega ali povojnega nasilja, naj naslednji teden prispevajo biološki vzorec in podatke o pogrešanih oziroma pokojnih. Ne gre za vprašanje političnega opredeljevanja, so poudarili, temveč vprašanje človekovega dostojanstva.

    Komisija je v sodelovanju s policijo, Inštitutom za novejšo zgodovino in Novo slovensko zavezo v preteklih tednih obiskala različne kraje Slovenije ter predstavila postopke ugotavljanja identitete žrtev medvojnega in povojnega, tudi revolucionarnega nasilja, so zapisali v sporočilu za javnost. Svojci lahko oddajo vzorec brisa ustne sluznice v torek in četrtek med 7. in 19. uro na policijskih upravah v Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Kopru, Ljubljani, Celju, Slovenj Gradcu, Kranju in Mariboru.

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    »Smo na začetku pomembne poti, katere cilj je žrtvam, ki so bile desetletja brezimne in pogosto pokopane v prikritih grobiščih, vrniti ime, identiteto in osebno dostojanstvo. To je naša civilizacijska, humanitarna in moralna dolžnost do pokojnih, njihovih svojcev in prihodnjih rodov,« so zapisali. Vsaka žrtev ima pravico do spoštljive obravnave, prizadevanj za ugotovitev njene identitete in dostojnega pokopa, so dodali. »Pri tem ne sme biti pomembno, kateri vojaški formaciji je pripadala, kakšna so bila njena politična prepričanja ali katere narodnosti je bila. Pravica do groba in imena mora veljati za vse,« so izpostavili.

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