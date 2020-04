ZZZS opozarja na finančno podhranjenost

8.22 Wuhan odpravlja karanteno



Kitajsko mesto Wuhan, v katerem je izbruhnil novi koronavirus, po 76 dnevih zaprtja, prebivalcem ponovno dovolilo oditi iz mesta. Enajst milijonsko mesto je bilo, da bi zadržali širjenje koronavirusa po državi, popolnoma zaprto od 23. januarja. Kitajska je prvi izbruh virusa premagala izjemno učinkovito, obstajajo pa strahovi, da bi lahko prišlo do drugega vala epidemije, zlasti z okužbami iz tujine.



8.01 Zaradi zaprtja zbirnih centrov za odpadke povečanje odlaganja v naravo



Ker se je zaradi zaprtja zbirnih centrov za odpadke povečalo nezakonito odlaganje odpadkov v naravo je ministrstvo za okolje in prostor pozvalo zbirne centre in občine, naj zagotovijo nemoteno zbiranje in odlaganje odpadkov tudi v času epidemije. Ministrstvo opozarja, da je delovanje zbirnih centrov je v sklopu Zakona o gospodarskih javnih službah obvezno, navkljub kriznim razmeram in da je odlaganje odpadkov v naravo nelegalno in nedopustno dejanje.



7.51 ZDA izsiljujejo svetovno zdravstveno organizacijo



Predsednik ZDA Donald Trump, ki je koronavirusa dolgo ni jemal resno, je v torek skušal krivdo za širjenje virusa po ZDA naprtiti Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), ki je, po njegovem mnenju, zamujala z opozorili in bila preveč naklonjena Kitajski. Zagrozil je, da bo WHO odvzel ameriška sredstva, nato pa si premislil in dejal, da o tem le razmišlja. Republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline pa je zagrozil, da v proračunu ZDA ne bo denarja za WHO, dokler ne pride do zamenjave vodstva na čelu te organizacije. Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stephane Dujarric je zavrnil ameriške kritike in dejal, da je WHO pod vodstvom generalnega direktorja Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa opravila izjemno delo proti koronavirusu, podprla države z milijoni kosov opreme, urjenjem, navodili in je pokazala trdnost mednarodnega zdravstvenega sistema. STA



7.41 ZN začasno zaustavili rotacije vojakov na misijah



Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je zaradi pandemije novega koronavirusa do 30. junija ustavil vse rotacije pripadnikov mirovnih misij ZN in nove napotitve. Ukaz zadeva vse uniformirane pripadnike mirovnih misij tako vojake kot policiste, po svetu jih je približno 85.000. STA



7.29 V Venezueli dovolj kapacitet za bolnišnično oskrbo vseh okuženih



Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v torek izdal ukaz, po katerem morajo vsi okuženi s koronavirusom v bolnišnice. Zagotovil je, da je v bolnišnicah zanje pripravljenih več kot 23.500 postelj Doslej so morali okuženi z novim koronavirusom v Venezueli v samoizolacijo, najtežje primere pa so prepeljali v zdravstvene domove in bolnišnice.



Po navedbah venezuelske podpredsednice Delcy Rodriguez so doslej v tej južnoameriški državi, ki jo pestijo ameriške sankcije, potrdili 166 primerov okužbe z novim koronavirusom, sedem ljudi je umrlo. »Uspelo nam je zajeziti pandemijo in v trenutnih razmerah lahko v bolnišnicah namestimo vse primere in jih izoliramo,« je poudaril Maduro. Po poročanju medijske agencije Telesur so v Venezueli v zadnjem dnevu potrdili le en nov primer okužbe. STA



7.23 V Teksasu prepovedali splav



Republikansko vodstvo ameriške zvezne države Teksas je epidemijo novega koronavirusa izkoristilo za prepoved splava v državi. Guverner Gregg Abbott, ki je trgovine z orožjem razglasil za nujna podjetja, ki morajo ostati odprta, je splav razglasil za nenujen zdravstveni poseg, ki je v času pandemije prepovedan. Skupine za ženske pravice so vložile tožbo in zvezno sodišče jim je na prvi stopnji dalo prav ter prepoved splava označilo za neustavno, vendar ta kljub temu zaenkrat ostaja v veljavi. STA



7.11 ZZZS opozarja na finančno podhranjenost



V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ocenjujejo, da se bo zaradi finančne krize, letos v zdravstveno blagajno steklo za okoli 215 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Zaradi nastalih razmer hkrati pričakujejo, da se bodo izdatki za nadomestila odsotnosti z dela povečali za okoli 30 milijonov evrov. Opozarjajo, da bo zavod leto končal globoko v rdečih številkah. STA