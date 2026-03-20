Ovadba trdi, da so uslužbenci urada za preprečevanje pranja denarja zavestno ravnali v nasprotju z zakoni in varovanjem osebnih podatkov

Policija je kmalu po zamenjavi premiera Janeza Janše leta 2022 začela obsežno preiskavo zaradi zlorabe uradnega položaja: tudi zato, ker so bančni podatki slovenskih in tujih državljanov iz urada za preprečevanje pranja denarja pristali pri srbskih državnih organih. Z razširjeno kazensko ovadbo so delo končali tudi člani parlamentarne komisije. Policija je oktobra 2023 končala preiskavo proti Damjanu Žuglju, nekdanjemu direktorju urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD) ter njegovim sodelavcem. Na specializirano državno tožilstvo so podali ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Od konca novembra 2021 do sredine februarja 2022 naj bi od bank brez ustrezne pravne podlage pridobili podatke o prometu za 224 transakcijskih računov od ...