Zunanja ministrica Tanja Fajon bo obiskala Izrael in Zahodni breg

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo v nedeljo mudila na obisku v Izraelu in na zasedenem Zahodnem bregu, kjer bo z visokimi političnimi predstavniki Izraela in Palestine razpravljala o možnostih razrešitve bližnjevzhodnega konflikta, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. To bo njen drugi obisk v Izraelu in Palestini od začetka vojne v Gazi.

Ministrica se bo v okviru obiska sestala z izraelskim in palestinskim predsednikom, Jicakom Hercogom in Mahmudom Abasom, izraelskim kolegom Izraelom Kacem ter palestinskim predsednikom vlade in zunanjim ministrom Mohamedom Mustafo.

Z njimi bo ocenila in raziskala možnosti napredovanja v smeri razrešitve bližnjevzhodnega konflikta, so sporočili z MZEZ.

Fajon se je v začetku marca s Kacem pogovarjala po telefonu in mu prenesla pričakovanja Slovenije za takojšnje premirje v Gazi, sklenitev dogovora o talcih, opustitev namere za napad na Rafo in zagotovitev humanitarne pomoči ter osnovnih storitev civilistom v enklavi.

Po tem so premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte ob robu marčevskega vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. V tem duhu je minil tudi obisk španskega premierja Pedra Sancheza v Sloveniji sredi aprila.

Palestinski deček ob ruševinah, ki so jih povzročili izraelski napadi. FOTO: Afp

Zatem je Slovenija v VS ZN glasovala za polnopravno članstvo Palestine v ZN, ki pa so ga ZDA ustavile z vetom. Zaradi glasovanja je izraelsko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez. V odzivu je Fajon poudarila, da Ljubljana članstva Palestine v ZN ne vidi kot ogrožanja varnosti Izraela, obenem pa Palestina izpolnjuje pogoje za članstvo.

To bo sicer drugi obisk ministrice v Izraelu in Palestini od začetka vojne v Gazi po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Tam se je že mudila novembra in že takrat dejala, da je edino zagotovilo za varnost Izraela mirovni proces, ki bo vodil k priznanju palestinske države.