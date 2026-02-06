Zunanje ministrstvo: Opomin zaradi slovenskih besed je obžalovanja vreden

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je izrazilo podporo poslancu v koroškem deželnem zboru Francu Jožefu Smrtniku, ki je na včerajšnji seji prejel opomin, ker je v svojem šestminutnem nastopu uporabil tri besedne zveze v slovenščini.

Ministrstvo je dogodek označilo za obžalovanja vreden in opomin za nesprejemljiv, ostrejših ukrepov pa ne omenja.

Franc Jožef Smrtnik FOTO: Družnik Matej

Pričakujejo »dodatne napore«

»Nesprejemljivo je, da se mora slovenska manjšina v Avstriji 70 let po podpisu avstrijske državne pogodbe, ki v 7. členu določa obveznosti Avstrije do slovenske manjšine, še naprej boriti za domovinsko pravico slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Opomin je tudi v neskladju z duhom deželne ustave, ki določa, da avstrijska Koroška ob nemščini kot deželnem jeziku priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se odraža v slovenski narodni skupnosti. Simbolne uporabe nekaj slovenskih besed v nastopu poslanca Smrtnika ni mogoče razumeti kot kršitev poslovnika deželnega zbora ali grožnjo komur koli na avstrijskem Koroškem,« so zapisali.

»Ta dogodek je obžalovanja vreden in spodkopava dosežke sobivanja večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem,« so še zapisali. »Slovenija pričakuje, da bodo nosilci oblasti v Avstriji na deželni in zvezni ravni vložili dodatne napore, da omenjeni niz prekinejo z ustreznimi ukrepi v smeri polnega spoštovanja pravic in dostojanstva slovenske narodne manjšine.«