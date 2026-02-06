Zunanje ministrstvo: Opomin zaradi slovenskih besed je obžalovanja vreden

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je izrazilo podporo poslancu v koroškem deželnem zboru Francu Jožefu Smrtniku, ki je na včerajšnji seji prejel opomin, ker je v svojem šestminutnem nastopu uporabil tri besedne zveze v slovenščini.
Ministrstvo je dogodek označilo za obžalovanja vreden in opomin za nesprejemljiv, ostrejših ukrepov pa ne omenja.
»Ta dogodek je obžalovanja vreden in spodkopava dosežke sobivanja večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem,« so še zapisali. »Slovenija pričakuje, da bodo nosilci oblasti v Avstriji na deželni in zvezni ravni vložili dodatne napore, da omenjeni niz prekinejo z ustreznimi ukrepi v smeri polnega spoštovanja pravic in dostojanstva slovenske narodne manjšine.«
Komentarji