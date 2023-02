Zunanje ministrstvo ogorčeno zaradi izjav hrvaškega minista o Petrolu

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je zaradi »neprimerne« izjave hrvaškega ministra za gospodarstvo Davorja Filipovića, da ne bo več kupoval na črpalkah Petrola, na zagovor poklicalo hrvaško veleposlaništvo. Kot so danes sporočili z ministrstva, bodo o »neprijetni situaciji« obvestili tudi Evropsko komisijo.

»Nesprejemljivo je, da nosilci oblasti iz položaja moči diskriminirajo slovenska podjetja, vplivajo na odločitve potrošnikov in kršijo pravila notranjega trga EU. Petrol je resno podjetje in Slovenija se bo vedno odločno odzvala na neprimerna ravnanja predstavnikov drugih držav, ki imajo negativen vpliv na delovanje ali ugled slovenskega podjetja,« so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Filipović bi gorivo prej natočil povsod drugod kot na Petrolu

Od hrvaških oblasti pričakujejo, da zagotovijo polno svobodo in enakopraven položaj za vsa slovenska podjetja na Hrvaškem. »Pričakujemo, da se bodo ministri v bodoče vzdržali takšnih izjav, ki ne prispevajo k dobrim gospodarskim odnosom med dvema prijateljskima državama in dobrim medsosedskim odnosom,« so poudarili in dodali, da bodo še naprej pozorno spremljali dogajanje v zvezi z družbo Petrol na Hrvaškem.

Kot poročajo hrvaški mediji, je Filipović prejšnji teden dejal, da bi gorivo prej natočil na vseh drugih bencinskih servisih kot na Petrolu, ki je po njegovih besedah brez razloga za eno uro zaprl bencinske servise na Hrvaškem. To so v Petrolu storili konec decembra zaradi nezadovoljstva z regulacijo cen pogonskih goriv.

Filipović je bil do največjega slovenskega trgovca z naftnimi derivati zaradi te poteze kritičen že takrat. Med drugim je dejal, da ne bo hrvaška vlada »nikomur dovolila, da sega globoko v žep naših državljanov, storili bomo vse, da jih zaščitimo«.