Zunanje ministrstvo poklicalo izraelsko veleposlanico zaradi afere Black Cube

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je izraelski veleposlanici Ruth Cohen-Dar, akreditirani za Slovenijo s sedežem v Tel Avivu, v telefonskem pogovoru izrazilo resno zaskrbljenost zaradi poročil o delovanju zasebne izraelske obveščevalne službe Black Cube v Sloveniji, so danes sporočili z ministrstva v odgovoru na vprašanje STA.

Kakršni koli poskusi vplivanja na notranjepolitične procese so nesprejemljivi in nezdružljivi z načeli prijateljskih odnosov med državama, so poudarili na ministrstvu. Pri tem so pozvali Izrael, naj sprejme ukrepe za preprečitev takšnih aktivnosti pri njih registriranih družb.

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v zadnjih mesecih mudili sodelavci zasebne obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Predstavniki podjetja, ki sta ga leta leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, naj bi se sešli tudi s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji«, je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

Premier Robert Golob je v četrtek kolege v evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je pri tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah. Evropski svet je nato države članice EU in evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti pred tujim vmešavanjem in poskusi spodkopavanja demokracije.