Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile opozicijske SD, Svoboda in Levica, ker da je minister v zvezi s politiko do Izraela kršil zakon o zunanjih zadevah. Za njegovo razrešitev je ob 77 prisotnih glasovalo 30 poslancev, proti pa 47. Kajzer tako ostaja na ministrskem položaju.

Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev. Za ministrovo razrešitev so po skoraj 12 urah razprave glasovali prisotni poslanci SD, Svobode in Levice, proti pa poslanci SDS, Demokratov, NSi, SLS in Fokusa, Resnice in poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath.

Obravnava vložene interpelacije se je vrtela zlasti okoli vprašanj, povezanih z odnosom Slovenije do Izraela. Andreja Katič (SD) je v imenu predlagateljev interpelacije ministra med drugim večkrat vprašala, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo EU o obsodbi širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in zakaj o tem ni bil obveščen DZ. Poslanec Dušan Stojanovič (Svoboda) pa je zahteval pojasnilo, kakšne konkretne koristi je Sloveniji prinesla ta odločitev.

Kajzer je zavrnil očitke iz interpelacije. Glede skupne izjave EU je dejal, da nepridružitev slednji ni pomenila zavrnitve načel, na katerih temelji mednarodno pravo, ali podpore kršitvam. »Pomeni, da je bila sprejeta odločitev, ki v danem trenutku ni nadalje zaostrila takrat že izjemno kompleksne situacije pred volitvami tako v Izraelu kot v Palestini in ni dala podlage za nadaljnjo krepitev ekstremnih stališč ene ali druge strani, kar bi nadalje zmanjšalo raven zaupanja in še dodatno otežilo možnosti, da pride do rešitve,« je pojasnil.

Poudaril je, da Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, varstvu človekovih pravic, zaščiti civilnega prebivalstva in prizadevanjem za pravičen, celovit in trajen mir na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah se je spremenil le način, kako te zaveze uresničujejo. Zavrnil je očitke, da je kršil zakon o zunanjih zadevah.

Franc Breznik (SDS) ter vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj sta v imenu svojih poslanskih skupin zatrdila, da opozicija očitkov proti ministru ni dobro utemeljila oz. ni podala prepričljivih dokazov. Demokrati podpirajo aktivno vlogo ministra pri ključnih varnostnih vprašanjih ter se strinjajo z njegovimi izjavami in sklicevanjem na tiho diplomacijo pri doseganju rezultatov, pa je dejala Ana Cajhen (Demokrati).

Aleksander Reberšek (NSi, SLS in Fokus) je opoziciji očital, da danes »to interpelacijo izkoriščate za poceni nabiranje točk. Menda ja znate šteti do 46?« Matjaž Han (SD) je priznal, da se zavedajo, da interpelacija ne bo uspešna, a po njegovi oceni to ni razlog, da opozicija ne bi opozarjala na težave, ki jih zaznava.

Po oceni predsednika DZ Zorana Stevanovića (Resnica) so predlagatelji interpelacijo vložili izključno zato, da bi dodatno razdelili javnost. Dodal je, da zares verjame, da Kajzer dela dobro.

Kje so rezultati tihe diplomacije, na katero se sklicuje Kajzer, je zanimalo več opozicijskih poslancev. Kajzer je kot enega od rezultatov izpostavil vzpostavitev komunikacijskega kanala z Izraelom, ki ga po njegovih besedah prej ni bilo. »Prej se je to počelo preko družbenih omrežij in javno,« je dejal.

»Slovenija se je postavila na stran genocida,« je bila v imenu poslanske skupine Levice kritična sokoordinatorica stranke Asta Vrečko.

Interpelacija Kajzerja je bila prva v tem mandatu.