Zunanji revizorji prečesali nabavne procese

Prejšnji teden je bilo na seji sveta ljubljanskega kliničnega centra obravnavano poročilo zunanje revizijske hiše, ki je pregledala poslovanje z dobavitelji v UKC Ljubljana. Revizija ima oznako zaupno, zato vsebina ni bila javno predstavljena. Anonimni pisci domnevajo, da poročilo izkazuje tudi sledi kaznivih dejanj.

Člani sveta naše največje bolnišnice so se odločili preveriti nabavo ter posledično javna in evidenčna naročila za obdobje 2019–2022. Štirim potencialnim izvajalcem revizije so poslali povpraševanje, ponudbo pa so prejeli od podjetja Ernst & Young Revizija, ki je tudi opravilo revizijo. Ta je potekala od 11. novembra 2022 do predstavitve zaključnega poročila na seji sveta 28. februarja 2023.

Možnosti za izboljšave

Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana, je sporočil, da so ugotovitve pokazale možnosti izboljšave nabavnih procesov, ki jih UKC skladno s priporočili revizijske hiše že implementira in pripravlja celovit akcijski načrt za izboljšanje nabavnih procesov. Jug je dodal, da so že pred tem poročilom začeli spreminjati in tudi že spremenili določene postopke, ki so tudi v predlogih revizorjev. »Bo pa treba zdaj, ko so procesi natančneje analizirani in riziki znani, vložiti še veliko dela. Posodobiti bo treba določene pravilnike, etične kodekse, postopke v nabavi,« je naštel Jug.

39.260 € (brez davka) je cena revizije, ki jo je v UKC opravila družba Ernst & Young Revizija

Ker se priporočila nanašajo na več segmentov nabave, v procesu priprave akcijskega načrta po priporočilu revizijske hiše sodelujejo nabavna, finančna in pravna služba UKCL, ki morajo zato biti s poročilom seznanjene. Poročilo je bilo po Jugovih besedah zato posredovano ožjemu krogu vodstvenih delavcev tistih služb, kjer je po mnenju revizijske hiše nujna njihova vključitev.

Revizijsko poročilo je bilo po sklepu sveta zavoda posredovano tudi na ministrstvo za zdravje in urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki bosta na podlagi ugotovitev lahko izvajala nadaljnje postopke. Na zaprosilo Komisije za preprečevanje korupcije pa je bilo revizijsko poročilo posredovano tudi njim.

»V UKC Ljubljana smo prvi javni zdravstveni zavod, ki je z namenom izboljšanja procesov poslovanja izvedel zunanjo revizijo nabave. Prepričani smo, da bomo na podlagi poročila lahko izboljšali procese poslovanja in da bodo ukrepi pozitivno vplivali na poslovanje celotnega zdravstvenega sistema,« je še povedal generalni direktor.

Ali revizija izkazuje sledi kaznivih dejanj? Jug odgovarja, da so izpostavljena zgolj tveganja, ne pa določeni konkretni primeri.