Aktualni župan Gorišnice in kandidat za nov mandat Borut Kolar se je javno opravičil županskemu kandidatu Bojanu Purgaju za žaljive besede, ki mu jih je izrekel po soočenju kandidatov 5. novembra. V odzivu na Purgajevo javno izjavo je priznal, da je ravnal neprimerno, in dogodek obžaluje. Zavrača pa prikazovanje dogodka kot napad.

Vse, kar se je nabiralo med kampanjo, vplivalo na reakcijo

Potrdil je, da je po soočenju 5. novembra nastalo besedno nesoglasje s Purgajem in da mu je v jezi in razočaranju izrekel žaljivo besedo. Pojasnil je, da je bil na soočenjih večkrat deležen očitkov, da laže, in osebnih pripomb, da na občini dela vse narobe. Vse, kar se je po njegovih besedah nabiralo med kampanjo, je vplivalo na njegovo reakcijo.

»Zavedam se, da izrečene besede niso bile primerne, in se Bojanu zanje iskreno opravičujem. Ne glede na okoliščine bi lahko svoje razočaranje izrazil drugače,« je zapisal. Dodal je, da obžaluje dogodek, vendar ne sprejema oznake, da je kogarkoli fizično napadel ali mu grozil.

Kot je pojasnil Kolar, so ga med letošnjo volilno kampanjo prizadeli pritiski, osebne diskreditacije in očitki, ki so se menda posredno dotikali tudi njegove družine. Zapisal je še, da razume, da mora vsak, ki opravlja javno funkcijo, prenesti kritike in odgovarjati za svoje delo, vendar meni, da posledic političnih obračunavanj ne bi smeli nositi tudi njegovi najbližji.

FOTO: Voranc Vogel

Glede policijske prijave je poudaril, da sprejetje predloga za pregon na policijski postaji še ne pomeni ugotovitve krivde, temveč gre za sprejetje prijave in navedbe prijavitelja. Zapisal je tudi, da ga policija do takrat še ni obvestila o izidu preverjanja okoliščin in dejstev. V odzivu je Kolar izpostavil tudi dolgoletni odnos s Purgajem. Kot je navedel, ga je ta pred osmimi leti predlagal za občinskega svetnika, pred štirimi leti pa ga podprl pri prvi kandidaturi za župana.

Preveč usmerjeno v politične obračune

Sam je Purgaja na začetku letošnjega leta nagovoril h kandidaturi za predsednika športne zveze, pogovarjala pa sta se tudi o možnosti njegove zaposlitve na občini v prihodnjem letu. Zato ga je sprememba njunega odnosa še toliko bolj prizadela. Kolar je pri tem ocenil, da je bila letošnja kampanja preveč usmerjena v osebne obračune in premalo v vsebinska vprašanja, konkretne programe in razvoj občine.

Poudaril je, da si Gorišnica zasluži pogovor o projektih, rezultatih, sodelovanju in prihodnosti. Purgaj je dogodek, ki se je zgodil po soočenju županskih kandidatov, prijavil policiji. Njegove navedbe je potrdil tudi tretji kandidat Miran Černesl, ki je bil priča dogodku. Kolar in Purgaj se bosta 29. novembra pomerila v drugem krogu županskih volitev. V prvem je Kolar prejel 49,89 odstotka, Purgaj pa 39,59 odstotka glasov.