Župan Gornjih Petrovcev bo moral v zapor

Murskosoboško okrožno sodišče ni ugodilo prošnji Franca Šlihthuberja, župana Gornjih Petrovcev, ki je bil junija pravnomočno obsojen na 14 mesecev zaporne kazni zaradi oškodovanja upnikov občinskega komunalnega podjetja Pindža. Šlihthuber je prosil, da bi odslužil kazen z delom v splošno korist ali s tako imenovanim vikend zaporom.

Franc Granfol, začasni predsednik okrožnega sodišča, o vsebini sklepa danes še ni mogel govoriti. »Sodišče je o predlogu za alternativno prestajanje kazni odločilo v četrtek, 4. septembra, ker pa še ni izkazana vročitev predmetne odločbe strankam postopka, vas o vsebini ne moremo obvestiti,« je v odgovoru zapisal Granfol in dodal, da imajo stranke po izkazani vročitvi predmetne odločbe po zakonu petnajst dni časa, da se pritožijo nanjo.