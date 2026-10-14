Župan in svetniki dvakrat kršili ustavo ob isti cesti

Ustavno sodišče je moralo dvakrat odločati o istem prostorskem načrtu Ob Belokriški, ki so ga leta 2024 ponovno protizakonito in protiustavno sprejeli piranski občinski svetniki na pobudo župana Andreja Korenike, ta pa po nasvetu tedanjega pravnega svetovalca, zdaj notranjega ministra Francija Matoza.

Zanimalo nas je, kdo bo odgovarjal za tak pravni (prostorski) nered v piranski občini, kdo bo nosil posledice in poravnal morebitne odškodnine. Ustavno sodišče je prostorski akt odpravilo in dalo možnost morebiti prizadetim, da zahtevajo celo odpravo že izdanih gradbenih dovoljenj.