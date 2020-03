Župan Janković napoveduje nove ukrepe   

Šoferji ljubljanskih mestnih avtobusov bodo kot prostovoljci pomagali dostavljati hrano na dom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Varstvo otrok na domu s s prostovoljci

Najmeniki na tržnici bodo delno oproščeni plačila marčevske najemnine. Tržnice ostajajo odprte, a s spremenjenim delovnim časom. FOTO: Matej Družnik/Delo



Delovanje osrednje tržnice nekoliko spremenjeno

Dobra novica za najemnike

Ljubljana – Iz kabineta županaso sporočili, da so za otroke iz socialno ogroženih družin in starejše prebivalce organizirali dostavo hrane na dom. To delo bodo kot prostovoljci opravljali vozniki mestnih avtobusov. Najemniki na tržnici in v poslovnih prostorih v občinski lasti pa bodo oproščeni (delnega) plačila najmenine.Ob izbruhu koronavirusa in ustavljenem javnem življenju v državi so v ljubljanski občini otrokom iz socialno šibkih družin (med katerimi so nekateri zaradi zaprtja šol ostali brez edinega toplega obroka) ter starostnikom, ki naj ne bi zapuščali svojih domov, organizirali dostavo hrane na dom.Hrano bodo dnevno razvažali prostovoljci - vozniki LPP.Danes se je za to delo prijavilo kar 100 voznikov mestnih avtobusov. Za šolske in vrtčevske otroke se potrebe javijo na osnovne šole ali vrtce, ki jih obiskujejo. Na MOL svetujejo, naj starostniki, ki potrebujejo dostavo živil in tudi zdravil na dom, pokličejo Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ljubljana, na telefonsko številko: 040 788 698, vsak dan med 8. in 16-to uro.Ker je vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim je ukinjeno organizirano varstvo otrok, so na mestni upravi ravnateljem vrtcev in osnovnih šol poslali poziv, naj med učitelji in vzgojitelji preverijo možnost prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni prevzeti v individualno varstvo otroka.Prav tako so vrtci in šole pozvali starše, naj sporočijo, če tovrstno varstvo potrebujejo. Danes se je odzvalo, katerih otroci obiskujejo vrtec in bodo potrebovali varstvo, medtem ko nihče izmed staršev osnovnošolskih otrok tovrstne potrebe na občino ni sporočil. Na poziv zapa se je danesDel tržnice na prostem, kjer se prodajajo živila in pokrita tržnica ostajata odprti, vendar s spremenjenim delovnim časom. Od jutri, torka, 17. marca, bodo tržnice odprte od ponedeljka do sobote od 6-tih do 14-tih. Prodajalci bodo, kot pravijo na občini, oproščeni plačila najemnine za mesec marec.V javnih podjetja Energetika Ljubljana, Voka Snaga, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev. Ker odvoza kosovnih odpadkov za zdaj ne bodo izvajali, prosijo vse tiste, ki bodo na svojih vrtovih opravljali zelene odreze ali doma urejali stanovanja ter pripravljali stvari za kosovni odvoz, naj odpadlo vejevje in vse ostalo hranijo na svojem dvorišču, dokler ne bo mogoč odvoz. S tem bodo poskrbeli, da se ne bodo na ulicah kopičili odpadki. In še opozorilo: nikar ne odlagajte odpadke v naravi!Najemniki prostorov, ki so v lasti občine, bodo oproščeni plačila najemnine za obdobje od 15. marca do najmanj 31. marca 2020, pravijo na občini. Glede dela na gradbiščih pa so na občini izvajalce del pozvali, naj vsak oceni, ali bo z začetimi deli nadaljeval ali ne, s tem, da mora poskrbeti za svoje sodelavce.Naloge, za katere ocenjujejo, da so nujne, je treba izvajati v skladu z navodili in priporočili medicinske stroke in kriznega štaba, brez povečanega tveganja za delavce. Pri tem naj imajo zaposleni na voljo potrebna zaščitna sredstva (maske, rokavice, razkužila), ki jih morajo dosledno in pravilno uporabljati, so še podarili na MOL.