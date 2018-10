Župan Janković: Ta primer je opozorilo vsem staršem, naj bodo previdni pri vpisu otrok v vrtce

Jutri vas v Delu čakajo odgovori na najbolj pereča vprašanja glede primera nasilja v zavodu Kengurujčki.

Zasebni zavod Kengurujčki je tarča številnih kritik. FOTO: Marko Feist



Inšpektorat je zatajil

Ljubljanski županse je odzval na včerajšnjo pretresljivo novico o nasilju nad otroki v zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki. Dejal je, da je dogodek obsojanja vreden, in zatrdil, da se kaj takšnega v ljubljanskih javnih vrtcih ne more zgoditi.»V naše vrtce je vključenih okrog 92 odstotkov otrok, rojenih v Ljubljani. To je čisti evropski vrh. Kakovostno skrbimo zanje, poleg tega zadnjih šest ali sedem let cene vrtca ostajajo nespremenjene.« Janković je dodal, da vsakemu otroku, rojenemu v Ljubljani, oziroma otroku, čigar najmanj eden od staršev je Ljubljančan, zagotavljajo mesto v javnem vrtcu.»Ponudba je tako velika, da si starši zadnje čase lahko zbirajo celo enoto, v katero bodo vpisali svojega otroka, ne le vrtca,« je pojasnil župan. Opozoril je, da bodo v prihodnje še bolj ostri pri podeljevanju koncesij zasebnim vrtcem, saj ni potrebe po sofinanciranju teh, če pa je prostora v javnih dovolj.»Včerajšnji primer je opozorilo vsem staršem, da bodo previdni pri odločitvah o tem, komu bodo zaupali svoje otroke. Vsak malček lahko dobi mesto v javnem vrtcu MOL, pri nas imamo najboljšo kakovost po izjemno ugodnih cenah.«Župan je ostro zavrnil domnevo, da je kruto dogajanje v zasebnem zavodu Kengurujčki morda posledica tega, da v preteklosti v ljubljanskih vrtcih ni bilo prostora za vse otroke.»Nikakor. Mi smo povečali število sprejetih otrok z 8000 na 13.042. Vsak otrok lahko dobi mesto v vrtcu, odprli smo 105 novih oddelkov. Po naši anketi je 91 odstotkov staršev zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z bivanjem otrok v mestnih vrtcih. Kakovost vzgoje je na visoki ravni, odnosi ravnateljev do zaposlenih so dobri. V Mestni občini Ljubljana smo v prenovo vrtcev in šol vložili 47 milijonov evrov, celotna država jih je na primer šest milijonov,« je dejal Janković.Za plače zaposlenih dajo vsako leto štiri milijone evrov, a to odtehta dejstvo, da so otroci v najboljših možnih rokah.Ob Jankoviću sta svoj pogled na javne vrtce in vzgojo v njih dali tudi predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih javnih vrtcevin predsednica Evropskega združenja ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol –​ ESHAZadnja je povedala, da so s starši nenehno v stiku in da podobnega primera v javnih vrtcih ne more biti, saj zagotavljajo visok standard etičnega ravnanja, toleranca do nasilja pa je ničelna.»Ta primer meče slabo luč na širšo predšolsko vzgojo. Javni vrtci imamo redne in izredne preglede, ne vem pa, ali je tako tudi z zasebnimi ustanovami,« je opozorila Suzana Antič. Zakonodajo bo treba preveriti, saj smo vsi skupaj odgovorni za blaginjo otrok. Inšpektorat je tu zatajil, je dodala.