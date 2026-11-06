Župan je trkal na domoljubje vrha države, odziva ni bilo

Ta teden je župan Mokronoga-Trebelnega Franc Glušič ostal doma in se namerno ni udeležil srečanja dolenjskih županov z vlado, čeprav bi mu tak neposreden stik z ministri veliko pomenil, s čimer je želel opozoriti na sporno ravnanje predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, o katerem v zadnjih dneh krožijo posnetki dogovarjanj glede cerkvenega zemljišča. V pismu, naslovljenem na predsednico republike, premierja, vodjo opozicije in novomeškega župana, govori o »mafijskem obnašanju« in o odgovornosti voljenih predstavnikov do volivcev, a z vrha države ne dobi niti ene vrstice odgovora. Kaj tak molk pove o politični kulturi, kako vpliva na zaupanje v institucije in ali lahko simbolna gesta male občine kaj spremeni v vrhu politike?