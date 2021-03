Župan Komende bo funkcijo opravljal nepoklicno

Župan Komende Stanislav Poglajen je za STA potrdil, da namerava župansko funkcijo odslej opravljati kot nepoklicni župan. Kot je pojasnil, namerava na prihodnji seji občinskega sveta imenovati tudi dva podžupana.



V Komendi je danes namreč potekala izredna seja občinskega sveta, na kateri so med drugim razpravljali o odstopu Poglajna.



Poglajen je februarja po pozivu svetnikov zaradi izgubljene, okoli 1,2 milijona evrov težke odškodninske tožbe zaradi odvzetega zemljišča podjetju Palmarium, sprva napovedal odstop z županske funkcije.



A je konec februarja dejal, da je to storil pod velikim pritiskom in bo zato o tem ponovno premislil.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: