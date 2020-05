FOTO:Župan Miklavič: Goriška kliče na pomoč!

Preberite še:



Čez mejo si podajajo vrečke z živili

Do zdaj je bla edina kontrolna točka na meji z Italijo na Goriškem Vrtojba. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Goriška zelo odvisna od Italije

Primerjava števila okuženih



V obalno-kraški regiji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s koronavirusom okuženih 24 ljudi, na Goriškem pa 22. Civilna zaščita dežele Furlanije - Julijske krajine navaja, da imajo na njihovem območju 3072 primerov okužbe. V Tržaški pokrajini je 1281 okuženih, v Vidmu 957, Pordenonu 645 in Gorici 189.

Istrski župani se pobudi niso pridružili

»Ogledal sem si stanje na terenu, zato bomo v tednu dni vzpostavili novi kontrolni točki med Gorico in Novo Gorico ter v Brdih,« je včeraj napovedal notranji minister, ki je na pobudo županov severnoprimorskih občin obiskal Novo Gorico in Kobarid. Napovedal je tudi podaljšano odprtje mejnega prehoda Robič v Posočju. Novogoriški županje opozoril, da je njihova regija, ki je močno gospodarsko vezana na Italijo, najbolj prizadeta zaradi epidemije covida-19 in da računajo na državno pomoč.Severnoprimorski župani so ministru predstavili problematiko prehajanja meje z Italijo in pomembnost odprtja dodatnih mejnih prehodov na Erjavčevi ulici, ki povezuje Novo Gorico z Gorico, in v Brdih ter potrebo po podaljšanju odprtja mejnega prehoda Robič do 23. ure. Za to so si prizadevali predvsem v bovški, tolminski in kobariški občini, saj bi to močno olajšalo življenje tamkajšnjih ljudi, ki se tudi zvečer vračajo z dela v Italiji (tretja delovna izmena se konča v večernem času). V Novi Gorici in Brdih pa so zdaj prisiljeni uporabljati precej bolj oddaljen mejni prehod Vrtojba.Po besedah novogoriškega župana Miklaviča zdravstvena slika na obeh straneh meje ne vzbuja tako veliko skrbi. Da je to tako, se lahko zahvali tudi dobremu sodelovanju z goriškim županom, ki jih je na epidemijo opozarjal veliko prej, preden se je nanjo odzvala slovenska oblast. »Ob izbruhu covida-19 so bile novogoriške igralnice polne obiskovalcev iz Veneta [Benečije], kjer je bilo evropsko žarišče nove pandemije. Na obeh straneh meje nam je uspelo preprečiti najhujše,« je poudaril sogovornik.»Goriško bo zajela gospodarska ujma neslutenih razsežnosti, zato kličemo na pomoč vso Slovenijo! Tako kot so bile desetletja deležne pomoči slabše razvite občine, predvsem na vzhodu Slovenije, solidarnost pri odpravljanju posledic epidemije covida-19 in omejitev na meji z Italijo zdaj potrebujejo občine na zahodu države,« je še poudaril Miklavič. Pojasnil je, da je Goriška zelo močno odvisna od Italije in igralniškega turizma, ki ni stanoviten. Krizne razmere, ki se jim obetajo, bi lahko spremenili v priložnost. Novogoriški župan si prizadeva predvsem za preusmeritev v butični turizem in razvoj visoke tehnologije. »Seveda za to potrebujemo državno pomoč, ki torej ne bi le blažila socialnih stisk, ampak bi omogočila nov razvoj, prek podjetniškega ali katerega drugega sklada oziroma evropskih projektov,« pravi.Med najbolj izpostavljenimi podjetji, ki je zaradi epidemije doživel zelo velik izpad prihodkov, je igralniški velikan Hit, ki na Goriškem zaposluje 1300 ljudi in je odvisen od italijanskih gostov. Prizadeta je celotna igralniška panoga, kjer se obeta val odpuščanj. Močno osiromašeni zaradi izpada prihodkov bodo posledično tudi proračuni številnih primorskih občin.Težave obmejnega prebivalstva zaradi ponovne vzpostavitve mejnega nadzora in vstopnih točk med obema državama ter nova ločitev od matične domovine skrbijo tudi predstavnike Slovencev v Italiji. Na to sta zaradi včerajšnjega srečanja z ministrom Hojsom poudarila tudi italijanska senatorica slovenskega roduin, predsednik Sveta slovenskih organizacij iz Trsta.Istrski župani pa se severnoprimorski pobudi za bolj odprto mejo z Italijo niso pridružili. »Dejstvo je, da Italiji epidemije covida-19 še ni uspelo omejiti tako učinkovito, kot je do zdaj nam,« je povedal koprski župan Aleš Bržan. Čeprav upa, da se bodo razmere pri sosedih čim prej umirile, na podlagi sedanjih podatkov ocenjuje, da pogoji za sproščanje varnostnih ukrepov še niso izpolnjeni. Tudi izolski županin piranski županprepuščata odločitev o sproščanju ukrepov zdravstveni stroki.