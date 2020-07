Župan Moravč: Nisem niti zaprl občine niti odredil karantene

Preberite tudi: Zaradi širjenja virusa je občina Moravče po odredbi župana zaprta

V zadnjem tednu so v Moravčah po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili tri primere okužb, kar je glede na število prebivalcev več kot v Ljubljani. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Prepovedani javno zbiranje in maše, terase lokalov ostajajo odprte

Župan Moravčse je odzval na včerajšnje poročanje medijev o tem, da je ob ponovnem višanju števila okužb z novim koronavirusom v svoji občini uvedel ukrepe, katerih strogost presega tiste na nivoju države. Potem ko so na njenem območju evidentirali tri nove okužbe, zapira občino Moravče.»Ker so včeraj zvečer nacionalni mediji v lovu na senzacije poročali, da je 'moravški župan zaprl občino in odredil karanteno', želim pojasniti sledeče: z odredbo nisem niti zaprl občine Moravče niti odredil karantene. Občina Moravče ostaja odprta, individualno karanteno pa odrejajo za to pristojni organi,« je zapisal danes.»Odredil pa sem fizično zaprtje Občine Moravče in dostop pod posebnimi pogoji,« je zapisal nekaj nižje ... Gre ze enega njegovih ukrepov v občini, ki sodi po okuženosti v slovenski vrh. Glede števila novih okužb na število prebivalcev presega Ljubljano.Kot je še zapisal, je v skladu s svojimi pristojnostmi odredil nošenje mask v vseh zaprtih prostorih, uporabo razkužil, prepovedal javno zbiranje in odredil upoštevanje varnostnih ukrepov ter razdalje med ljudmi. Dovolil pa je delovanje lokalov na zunanjih terasah.V včerajšnji odredbi, objavljeni na občinskem spletnem portalu, sicer piše, da so odpovedane vse javne prireditve, kulturne prireditve, športna tekmovanja in treningi, občni zbori in podobno. Zasebne zabave so prav tako prepovedane, odpovedane so maše in drugi cerkveni dogodki, na pogrebih pa je lahko prisotnih največ 15 ljudi. Tržnica ostaja odprta ob upoštevanju varnostnih ukrepov in najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi.Občina Moravče ostaja zaprta za fizične osebe. Dovoljen je dostop po predhodni najavi in v nujnih primerih. Pravno svetovanje je odpovedano in tudi varuh pravic občanov do nadaljnjega ne deluje.