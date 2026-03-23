Župani Slovenskih Konjic, Sevnice in Rogatca bodo poslanci

Župani Darko Ratajc (Slovenske Konjice), Srečko Ocvirk (Sevnica) in Martin Mikolič (Rogatec) so bili na nedeljskih volitvah izvoljeni za poslance. Občinski organi se bodo odločili, ali bodo sploh izvedli nadomestne volitve, saj nas letos čakajo še lokalne volitve. Če nadomestnih volitev ne bo, bodo vodenje občin prevzeli podžupani oziroma izbrani člani občinskih svetov.

Martin Mikolič, ki je župan Rogatca že od leta 1994, se ponovno vrača v državni zbor. Prvič je bil poslanec NSi v letih od 2004 do 2008, pozneje funkcija župana ni bila več združljiva s poslansko. Tokrat je Mikolič kandidiral na skupni listi NSi, SLS, Fokus, kar je bila po njegovi oceni dobra odločitev: »Na terenu sem opazil zelo pozitiven vpliv skupne liste, in ko sem videl, da bomo dobili devet poslancev, sem že kar slutil, da bom izvoljen.«