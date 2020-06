FOTO:Župan o dogajanju ob proslavi

Pretirana zaščita



Protestira lahko vsak



Proslava ob Dnevu zmage bo 4. avgusta

Na alternativni proslavi Dneva državnosti na Prešernovem trgu je bilo po podatkih policije okrog 3000 udeležencev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Uradne proslave ob Dnevu državnosti se je na Kongresnem trgu udeležilo nekaj manj od petsto vabljenih. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljanski županje komentiral dogajanje ob proslavi Dneva državnosti . Ob tem je poudaril, da je v dobri kondiciji in da navedbe o slabem zdravju nikakor ne držijo. »Očitno me bodo še dolgo prenašali,« je ugotavljal Zoran Janković.Večer pred praznikom je bila ob uradni proslavi na ograjenem in močno zastraženem Kongresnem trgu na bližnjem Prešernovem trgu tudi alternativna proslava. Resnejših incidentov ob tem ni bilo.V Ljubljani takšna zaščita, kot je bila ob proslavi ob Dnevu državnosti, ni potrebna in številni tujci so ob uradnem obisku Ljubljane doslej vedno poudarjali, da so po mestu lahko hodili brez varnostnikov. Zoran Janković je dobil vabilo na proslavo, a jo je zavrnil, ker na njih ni bilo praporščakov.Policistke in policisti so bili korektni, Policija pa se lahko sama odloči, kaj bo zaprla, mora pa informirati lokalno skupnost. Župan je tudi zanikal, da bi imela občina možnost dajanja pripomb na velikost zapore, ki je bila pretirana. Posebej Janković ne razume, zakaj je moral biti zaprt del Hribarjevega nabrežja. Zanima ga, kaj so menili poslanci, da so ograjeni od ljudstva, ki jih je izvolilo.Janković tudi ne razume, zakaj je potrebno toliko policije, kot je ni niti med nogometnimi derbiji med Olimpijo in Mariborom - kadar je na stadionu seveda tudi občinstvo. Včeraj je bil na tekmi brez gledalcev tudi sam, v zeleni majici. Za tokratno izjavo pa je oblekel rdečo, ker je Ljubljana Mesto heroj.Zorana Jankovića tudi čudi, zakaj predsednik Borut Pahor, ki je rad med ljudmi, ni odklonil postavitve toliko ograj. Brez prisotnosti javnosti, bi lahko spregovoril tudi kje drugje.Protesti so v Ljubljani že nekaj petkov zapored. Ljubljana je odprto mesto in tega ne preprečuje. Ko je pred leti protestirala tedanja opozicija s sloganom Rešimo Slovenijo in so ob tem protestirali tudi proti Jankoviću, ni bilo težav. Prosi pa ljubljanski župan podpornike Janeza Janše, naj si za proteste izbere kakšen drug dan, ponedeljek, torek, sredo, četrtek - ne pa petek.Ker 9. maja zaradi epidemije ni bilo proslave ob Dnevu zmage, bo le-ta 4. avgusta, na rojstni dan častnega občana Ljubljane, Očeta naroda, nedavno umrlega Janeza Stanovnika. Proslava bo v parku ob parlamentu, takrat bo odkrit ob spomenikih Staneta Kavčiča in Franceta Bučarja, na pobudo zveze borcev tudi spomenik Janeza Stanovnika. Proslava bo brez ograj, z omejenim številom sedežev, nastopil bo Partizanski pevski zbor, Zoran Janković pa je prepričan, da bo spoštljiva in počastitev tistim, ki so bili med drugo svetovno vojno na strani naprednih sil in ki so omogočili, da je pred devetindvajsetimi leti nastala slovenska država.Državne proslave na Kongresnem trgu se je skupaj z nastopajočimi udeležilo petsto ljudi, Delo pa je zapisalo, da bo proslava ostala v spominu zaradi poudarjene odsotnosti slehernega elementa modernosti.Udeležence alternativne proslave, po podatkih policije jih je bilo okrog tri tisoč, je pričakal postroj mož, odetih v rumene jopiče z modro-zelenimi medicinskimi maskami na obrazih ter transparenti, ki so trdili, da so protifašisti v resnici levi fašisti in teroristi. Improvizirano alternativno proslavo so prekinjale tudi tehnične težave.