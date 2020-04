Župan Polzele: »Na Gori Oljki je bilo kot 1. maja!«

Preveč se družijo

Polzela – Vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in prepovedi gibanja zunaj občin je županom dal veliko moč. Prav oni lahko glede na posebnosti občine določajo podrobnosti. Polzelski županje tako z odredbo prepovedal zbiranje tudi na zasebnih površinah. Večina občanov ga podpira, le redki so opozorili, da to ni zakonito.»Prepovedano je vsakršno zadrževanje in zbiranje na vseh javnih in zasebnih (vrtovi, garaže, kleti …) objektih in površinah,« piše v drugem členu odredbe polzelskega župana Jožeta Kužnika. Globa za kršitelje odredbe znaša 500 evrov, za lastnika zasebnega objekta ali površine pa 2000 evrov. Na družbenem omrežju je večina odredbo podprla, le eden od občanov je zapisal: »Želel bi, da se o tem, kdo je v moji kleti ali na parceli, odločam sam, ne župan.«Skupnost občin Slovenije je zaradi različnih praks županov in številnih dilem pripravila spletno okroglo mizo, na kateri je dr.dejal, da je vlada predpisala le omejitve gibanja na javnih površinah, »ne pa tudi na zasebnih, kar pomeni, da na tem delu ni posebnih pristojnosti občin. Župan bi na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami lahko omejil tudi zasebni del, vendar bi to bilo treba zelo dobro pravno proučiti. Bolje je, da se župani tega ne poslužujejo. Ob tem se namreč že postavlja vprašanje kršitve temeljnih človekovih pravic.« Dodal je, da globe lahko predpiše zgolj odlok, ki ga mora sprejeti občinski svet.Kužnik, ki je prepovedal tudi dostop do nekaterih turističnih točk, vztraja: »Ljudje iz pisarn drugače razmišljajo, kot so razmere na terenu. Ljudje se srečujejo po kleteh in vrtovih. Na Gori Oljki je bilo toliko ljudi, kot da je 1. maj! Gostinec je dal ven dva hladilnika in pobiral prostovoljne prispevke. Glede tega je treba uporabiti zdravo kmečko pamet!«Na Gori Oljki so nam povedali drugače: »Če bi bilo za 1. maj samo toliko ljudi, bi raje šla na morje. Hladilnik je bil zunaj že prej, zdaj smo ga umaknili, ker so nam včeraj zagrozili s kaznijo. Bil je prazen.« Kužnik vztraja tudi pri globah: »Večina prepovedi upošteva, tiste, ki jih ne, pa je treba samo denarno kaznovati. Sklep občinskega sveta lahko dobim v petih minutah, saj sem tudi odredbo napisal glede na odgovore svetnikov.«Kužnik ni edini župan, ki je dodatno omejil gibanje v občini. Župani so večinoma omejevali dostope do najbolj obljudenih točk, lahko pa določijo tudi izjeme. Da bo nekdo, ki ima najbližjo trgovino v sosednji občini, lahko šel tja, bo ta izjema morala obstajati v županovem sklepu. Zmeda je velika, opozarja Brezovnik. »Ta odlok je neizvršljiv. Nemogoče je, da bi policisti, redarji in člani civilne zaščite poznali podrobnosti ureditve v 212 občinah!« Problem so tudi medobčinski delovni migranti, preden je javno življenje obstalo, jih je bilo 470.000. Vsi, ki potujejo na delo, naj imajo s sabo potrdilo o zaposlitvi oziroma izjavo, svetuje Brezovnik in opozarja, da je posebno sporno, če bi posamezne občine omejevale vstop. Dodaja, da je bil ukrep omejevanja gibanja med občinami nedomišljen: »Ljudem so s tem bistveno zapletli življenje.«