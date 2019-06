Župan Šrot ne ve, kaj vse njegova žena počne

Celje – Vodja celjskega okrožnega državnega tožilstva Ivan Žaberl je potrdil, da je celjski policijski upravi naročil preveriti poslovanje podjetja RTA agencija v lasti Katarine Karlovšek, žene celjskega župana Bojana Šrota. Tožilstvo zanima kulturno-poslovni dogodek ob zaključku decembrske humanitarne akcije RTA agencije, občinskega Zavoda Celeia Celje in Škofijske Karitas Celje.



Karlovškova medtem širi posle s celjskimi zavodi. Zavod Celeia je njeni agenciji izplačal del izkupička od reklam in vstopnic za javno snemanje hrvaške televizijske oddaje Lijepom našom v Celju, Zdravstveni dom Celje (ZDC) pa jo je najel za organiziranje dogodkov.



Tožilstvo je na prihodke RTA agencije od zaključnih dogodkov ob humanitarnih akcijah, ki jih pripravljajo zadnjih pet let, postalo pozorno po naši objavi, da je z njimi od občinskih zavodov in podjetij v lasti celjske občine zaslužila 7900 evrov. Pri tem ni sporno, da donatorji za humanitarno akcijo denar pošiljajo Zavodu Celeia, saj ga ta skupaj z RTA in Karitasom razdeli otrokom, družinam in invalidom. Toda del nakazil gre neposredno na RTA agencijo, Karlovškova pa denar porabi za stroške prireditev in plačilo svojega dela.



»Dela od jutra do večera«



Ko organi pregona to še preiskujejo, Karlovškova sklepa nove posle z občinskimi zavodi. Na naše vprašanje, ali se ji zdi prav, da kot županova žena posluje z Zdravstvenim domom Celje in Zavodom Celeia Celje, se ni odzvala. Župan Šrot pa nam je na isto vprašanje odgovoril: »V njene posle se ne vmešavam, prepričan pa sem, da omejitve poslovanja spoštuje. Moja žena je delovna, odličen organizator, vozi 12 let star avtomobil in dela od jutra do večera. Da dela z zdravstvenim domom, pa slišim prvič.«



Podatki, ki so jih potrdili tudi na Zavodu Celeia, kažejo, da so RTA agenciji letos plačali 4829 evrov provizij za pridobljene pokrovitelje in kot del ostanka dohodka javnega snemanja oddaje Lijepom našom. V njej je nastopil tudi Bojan Šrot, v dveh delih pa je oddajo predvajala Hrvaška televizija. Na snemanju v Hali Golovec je Karlovškova sedela ob možu in s člani Šrotove Celjske županove liste (CŽL).



Posli z zdravstvenim domom



Člane CŽL smo odkrili tudi v javnem naročilu, ki ga je od ZD Celje dobila Karlovškova. Za letni načrt dogodkov in organizacijo dveh za pilotni projekt dolgotrajne oskrbe so ji letos plačali 6511 evrov. Zdravstveni dom je k oddaji ponudb za naročilo, ki po zagotovilih direktorice Alenke Obrul letos ne bo preseglo 20.000 evrov, poleg RTA agencije pozval samostojna podjetnika Zorana Podkoritnika in Jureta Cvetka ter Društvo za podporo ustvarjalnosti Vladimire Skale. Skaletova že več let za Zavod Celeia pripravlja decembrske prireditve v Celju, Podkoritnik je bil na lokalnih volitvah zastopnik Šrotove CŽL, Cvetko pa kandidat CŽL za mestnega svetnika.



Na komisiji za preprečevanje korupcije so pojasnili, da družinskim članom funkcionarjev ni prepovedano poslovati z javnimi podjetji in zavodi, če funkcionar v njih ne odloča o oddaji naročil. Vid Tomić iz Transparency International Slovenia pa je v primeru zdravstvenega doma poudaril: »Ugotoviti bi bilo treba, kako so bili izvedeni postopki, kdo je odločal in kakšni so morebitni vplivi vrha občinske uprave na delo zavodov.«