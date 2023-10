Župan Strmčnik napoveduje kazensko ovadbo

Po težavah z nesodelovanjem opozicije v občinskem svetu, ki onemogoča sprožitev postopkov za razdelitev premoženja s koprsko občino, se ankaranski župan Gregor Strmčnik sooča še z napadi anonimnežev na družbenem omrežju Facebook. Danes je napovedal, da pripravlja vse potrebno za vložitev kazenske ovadbe.

Ankaranski župan je skupaj s podžupanjo Barbaro Švagelj opozoril, da je občinsko vodstvo – po novem pa tudi zaposleni – tarča zlonamernih napadov na družbenem omrežju Facebook (FB), kar po njuni oceni že močno škodi lokalni skupnosti.Kot izpostavljata, se vse od ustanovitve občine naprej trudijo v izgradnjo drugačne in vključujoče skupnosti, zdaj pa jih prikazujejo kot nedelujoče in nezainteresirane, predvsem pa so očitki na njihov račun izrazito zlonamerni in lažni ter daleč od kakršne koli konstruktivne kritike. Župan Strmčnik je zato poudaril, da gre za obsojanja vredno početje, ki ga na občini ne bodo več tolerirali. Konkretno bodo v zvezi s FB stranjo Mesto Ankaran - ki ima anonimnega lastnika in zavaja, da gre za uradno stran - podali kazensko prijavo. Lastnik strani nekatere objave tudi sponzorira in jih deli med lažnimi profili ter na ta način ustvarja množičnost svojih sledilcev.

Napadi prek družbenih omrežij se stopnjujejo

Strmčnik pojasnjuje, da so z neprimerno komunikacijo prek socialnih omrežij soočili že pred lanskimi volitvami, vendar so tovrstni napadi na občino v zadnjem obdobju vse pogostejši. Kot je navedla podžupanja, gre za serijo neresničnih objav – od tega, da naj bi občina zaradi težav z denarjem ustavila urejanje mandrača, da je obubožala in ji grozi bankrot, da se napovedujejo predčasne volitve, da načrtujejo predelovalnico odpadkov ob meji z Italijo ter celo, da so zaposleni na občini odjemalci drog. »Opravičujem se vam, čeprav sam za vse to nisem kriv,« je župan vstal in nagovoril občinske uslužbence, ki so se udeležili novinarske konference. Zatrdil je, da bo storil vse, da jih zaščiti.

Opozicija opozarja na pomanjkljiv dialog

Na vprašanje, ali napade pred družbenih omrežij povezuje z ankaransko opozicijo, ki je v zadnjih mesecih dvakrat onemogočila sprejem predlaganih sklepov v občinskem svetu – je Strmčnik odgovoril nikalno, vendar - je dejal - se tudi opozicijski svetniški skupini Gibanje Svobode in Vsi smo Ankaran poslužujeta neresničnega javnega komuniciranja. Na sejo občinskega sveta, ki bo 26. oktobra, so spet uvrstili do zdaj nepotrjene točke dnevnega reda - potrditev mandata občinski svetnici županove liste ter sklepa o delitveni bilanci s koprsko občino in rebalansa proračuna. Pred sejo se bodo na predlog opozicije z županom sestali na kolegiju občinskega sveta.

V opozicijskih vrstah sicer vztrajajo pri svojih zahtevah glede začetka delovanja nadzornega odbora (član, ki pripada županovi listi, je v zvezi z imenovanjem predsednice brez njegovega vedenja sprožil upravni spor) in vprašanj, povezanih z oddajo občinskih prostorov ter sklepanja podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci. »S tem, ko smo zavrnili potrditev mandata občinski svetnici, smo želeli opozoriti na nezadovoljiv dialog z županom, ki nas sicer utiša s preglasovanjem,« je komentiral predstavnik opozicije Aleksander Pahor.

Tako on kot predstavnica svetniške skupine Gibanja Svobode Breda Krašna pa sta zanikala, da bi bila povezana z FB stranjo Mesto Ankaran. Pahor sicer meni, da je s sovražnim govorom začel župan prek občinskega glasila, Krašna pa pravi, da ni naklonjena komuniciranju prek družbenih omrežij, saj je bila tudi sama že večkrat tarča napada - če pa to že počne, pa vselej uporablja svoje ime in priimek.