Župan Železnikov kljub opozorilom KPK ne odstopa in ohranja obe funkciji

Župan Občine Železniki Marko Gasser kljub ugotovitvam KPK glede nezdružljivosti županske funkcije in funkcije člana sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ohranja obe funkciji. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci v Železnikih, bo še premislil, če bo sprejel kakšne poteze. Prepričan je, da funkciji nista nezdružljivi.

Gasser je pojasnil, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) svoj postopek in odločitev vezala na določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član upravljanja ali nadzora v drugih pravnih osebah javnega prava.

Res je, da je KGZS pravna oseba javnega prava. KPK pa pri tem ni upoštevala, da tako zakon o KGZS kot njen statut nikjer ne določata, da bi svet KGZS imel upravljavske ali nadzorne pristojnosti, ampak jasno določata, da ima upravljavske pristojnosti upravni odbor in nadzorne pristojnosti nadzorni odbor. Torej teh pristojnosti oziroma upravičenj svet, katerega član je, nima, je izpostavil Gasser.

Po njegovem mnenju zato ni podanega nobenega suma opravljanja nezdružljive funkcije, in je KPK aprila lani predlagal, naj postopek zoper njega ustavi. V kolikor je komisija drugačnega mnenja, jo je zaprosil, da mu pojasni pravne podlage, na katerih temeljijo njene navedbe, saj dopisa v komisiji niso konkretizirali. Do danes mu v KPK svoje odločitve niso pojasnili.

Odstopil ne bo

Gasser bi si želel in pričakoval, da se vsi, še posebej pa politični predstavniki, držijo predpisov. To še toliko bolj velja za državne institucije, kot je KPK, ki po njegovem mnenju predstavlja politično institucijo. Hkrati predstavlja tudi prvostopenjski organ, zoper odločitve katerega je dopustno vložiti upravni spor, o katerem odloča upravno sodišče, je izpostavil.

Glede na odločitev KPK bo še premislil, kakšne poteze bo sprejel, sploh glede na dogodke preteklih dni, ko je mogoče videti, da najvišji predstavniki oblasti v državi, ki imajo bistveno večjo odgovornost kot člani sveta KGZS, po odločitvah KPK ne odstopijo. Sam zakon o kmetijsko gozdarski zbornici pa si razlaga drugače kot KPK, je poudaril.

Dodal je, da KPK nima instrumenta, da bi zoper njega uvedel kakršnekoli sankcije razen denarne kazni. Poudaril je, da je bil v KGZS izvoljen kot predstavnik kmetov in da je prav, da nadaljuje z delom za kmeta.

Povedal je, da so postopek proti njemu sprožili določeni člani političnih opcij na zbornici. Domneva, da je neka skupina ljudi, ki je imela prej večino v zbornici, to večino izgubila in tega težko prebolela. Dejal je tudi, da sta v preteklem mandatu dva župana že odstopila zaradi nezdružljivosti funkcije, predvsem zaradi zakona o KGZS, katerega 12. člen pa je šel v ustavno presojo in ga je ustavno sodišče razveljavilo, ker je bil protiustaven.