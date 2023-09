Župan Zoran Poznič: Ta ovadba ni zadnja

Ker forenzična preiskava poslovanja trboveljske Komunale v obdobju med 2017 in 2020 kaže na sum kaznivega dejanja, je vodstvo tega javnega podjetja, ki ga od septembra lani vodi Igor Glušič, kazensko ovadilo odgovorne, ki so Komunalo vodili v preiskovanem času. Med ovadenimi je tudi visoki funkcionar stranke SD. Od leta 1997 do 2020 je podjetje sicer vodil Milan Žnidaršič, občino pa med 2014 in 2022 Jasna Gabrič.

Komunala je revizijo naročila po sklepu svojih nadzornikov s poudarkom na postopkih oddaje javnih naročil in – tako v sporočilu za javnost Komunala – »s tem povezano vlogo in odgovornostjo posameznih direktorjev in posameznih nadzornih svetov (NS)«. Spomnimo, da je občinski svet zaradi velikih izgub Komunale revizijo podjetja zahteval že lani spomladi, oktobra pa so izvlečke ugotovitev predstavili na seji občinskega sveta, ki so jo za javnost zaprli. Občinsko vodstvo – tedaj pod Jasno Gabrič – je revizijsko poročilo predalo vodstvu Komunale, da se do ugotovitev opredeli.

Direktor Komunale Igor Glušič izsledkov revizije v interesu preiskave in nadaljnjih postopkov, kot je dejal za Delo, v tem trenutku ne more komentirati. Na vprašanje, zakaj je odločitev padla ravno v ta čas, pa odgovarja, da so prijavo na okrožno državno tožilstvo podali »takrat, ko so bile vse ugotovitve podkrepljene z relevantnimi pravnimi in ustrezno pravno formuliranimi predlogi«. Kot pojasnjuje, so bili vsi postopki v okviru revizije »izvedeni na podlagi sklepov NS, ki so ves čas objavljeni na portalu NS in dostopni članom NS ter po dogovoru s predsednikom NS«.

Vse je v rokah vodstva Komunale

Zoran Poznič. FOTO: Jože Suhadolnik

Aktualni župan Trbovelj Zoran Poznič z informacijami o vložitvi ovadbe zoper prejšnja vodstva Komunale uradno ni bil seznanjen ne s strani vodstva Komunale ne s strani NS, so zagotovili na občini. Zato za zdaj niti še ni jasno, kaj ovadba »visokega funkcionarja SD« pomeni za župana glede na podporo, ki mu jo ta stranka izkazuje na lokalni ravni. V občinskem vodstvu, dodajajo, bi od vodstva Komunale pričakovali »vsaj osnovno informacijo o tem, kaj se namerava in zakaj«. Na vprašanje, ali je prejšnje vodstvo občine z Gabričevo na čelu oprano vsake krivde v zvezi z odločitvami na Komunali, na občini neposredno niso odgovorili; sklicujoč se na »najnovejše informacije« pa »ta ovadba ni zadnja«. Vsi tovrstni postopki in procesi so v pristojnosti vodstva javnega podjetja, so še povedali.

Milan Žnidaršič, direktor Komunale Trbovlje v obdobju 1997-2020. FOTO: Arhiv Dela

Na ovadbo se je odzval tudi Milan Žnidaršič, sicer aktualni član njenega NS, ki je Komunalo do leta 2020 vodil polnih 23 let. Ovadbo razume kot osebno diskreditacijo ter politizacijo dela Komunale in kot blatenje svojega dela ter dela sodelavcev. Žnidaršič ne zanika članstva v SD, v kateri je skoraj že pet desetletij. Poleg tega, dodaja, je tudi član predsedstva območne organizacije SD v Zasavju ter občinski svetnik v Trbovljah, izvoljen na listi SD. Da njegova »strankarska izkaznica nima nikakršne veze« z njegovim delom, pravi, pričajo rezultati.

Komunala je v prvem polletju letos po Glušičevih podatkih ustvarila 1,4 milijona evrov pozitivnega rezultata, v letu 2023, ocenjuje, ga bo za 1,87 milijona evrov. Za primerjavo: v 2020 je imela Komunala Trbovlje 240.000 evrov bilančnega dobička.