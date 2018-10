Župana lahko dobimo tudi z žrebom

Ljubljana – Zakaj v prestolnici volijo po proporcionalnem sistemu, v Ljubnem po večinskem? Kakšen delež žensk se mora potegovati za stolčke na lokalni ravni? Lahko župana dobimo z žrebom? Kakšen vpliv imajo tujci? Zbrali smo nekaj zanimivosti.



Na lokalnih volitvah volivci vsaka štiri leta neposredno izbiramo župane in člane občinskih svetov. V večjih občinah poleg tega izvolimo še člane krajevnih, četrtnih ali vaških skupnosti, za katere lahko kandidirajo tudi kandidati za sedež v občinskem svetu, medtem ko so te funkcije nezdružljive z župansko, članstvom v občinskem nadzornem svetu in delom v občinski upravi.



Čeprav je glas državljanov na lokalnih volitvah bolj odločilen kot na državnozborskih, se to pri njeni udeležbi ne odraža. Ta od volitev leta 2002, ko se jih je v prvem krogu udeležilo 72 odstotkov upravičencev, vztrajno upada. Na naslednjih volitvah je volilo 58,2 odstotka (podobno leta 1998), leta 2010 komaj 51 odstotkov, nazadnje, leta 2014, pa manj kot polovica volivcev, in sicer le 45,2 odstotka.

Pasivna volilna pravica skoraj neomejena

Za to, kdo sme kandidirati za župansko mesto, ni poleg starostnih in krajevnih omejitev nobenih posebnih pogojev. Kandidati morajo biti polnoletni slovenski državljani oziroma državljani Evropske unije, ki imajo v občini, v kateri kandidirajo, stalno prebivališče. Predlagajo jih lahko politične stranke ali volivci, kandidati pa se morajo s tem pisno strinjati, njihovo soglasje je nepreklicno.



Če jih želijo predlagati volivci, morajo pod kandidaturo zbrati podpise vsaj dveh odstotkov volivcev, ki so v občini glasovali v prvem krogu zadnjih županskih volitev. Teh ne sme biti manj kot 15 in ne več kot 2500.



Za kandidate, ki se potegujejo za sedež v občinskem svetu, morajo volivci zbrati najmanj odstotek glasov od vseh volivcev, ki so na dan razpisa volitev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot tisoč.

S predstavniki tudi manjšine

Volivci v prvem krogu volitev oblikujejo sestavo občinskih svetov, medtem ko v drugem izbirajo še med dvema županskima kandidatoma, ki v prvem krogu nista prejela več kot 50 odstotkov glasov. Kandidate oziroma liste kandidatov lahko določijo stranke v občini in volivci v volilni enoti.



V občinah, kjer prebivajo manjšine, njihovi pripadniki volijo tudi svoje predstavnike. Z vsaj 15 podpisi jih predlagajo italijanski, madžarski ali romski pripadniki. Romske svetnike lahko določijo tudi organi romskega društva neke občine.

Kdo lahko odda svoj glas? Na lokalnih volitvah smejo poleg slovenskih državljanov – volilnih upravičencev – voliti tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče pri nas. Oboji imajo volilno pravico samo v občini, kjer imajo prijavljeno prebivališče. Predstavniki italijanske, madžarske in romske skupnosti poleg siceršnjih predstavnikov volijo še predstavnike svoje narodne skupnosti.

Po kakšnem volilnem sistemu volimo?



Če ima občinski svet med 12 in 45 članov po proporcionalnem, če je od sedem do 11 članov – torej v manjših občinah – po večinskem načelu. Po njem volimo tudi manjšinske predstavnike. Volivci lahko glasujejo za največ toliko kandidatov, kolikor članov ima svet v določeni občini članov. Izvoljeni so tisti, ki prejmejo največ glasov. Če dva kandidata, županska ali občinska, prejmeta enako podporo, o izvolitvi odloča žreb.



Kako se razdelijo mandati na proporcionalnih volitvah?



Mandati se dodelijo listam po zaporedju najvišjih količnikov, podobno kot na državnozborskih volitvah. Dobimo jih tako, da število glasov za vsako kandidatno listo delimo z vsemi števili med ena in številom članov občinskega sveta. Lista dobi toliko mest, kolikor mandatov je prejela.



So občine razdeljene na volilne enote?



Enote se oblikujejo pri večinskih volitvah. Če ima občinski svet več kot sedem članov, vse volimo v eni enoti. Te so oblikovane tako, da enega člana voli približno enako število prebivalcev. Enota obsega bodisi območje ene ali več krajevnih, vaških, četrtnih skupnosti ali naselij. Večinoma v eni enoti volimo enega člana, sicer pa največ tri. Tudi pri proporcionalnih volitvah se lahko oblikujejo enote, če se v vsaki od njih izbira vsaj pet članov.



Lahko komu od kandidatov na listi damo prednost?



Če imate v občini proporcionalne volitve, lahko na glasovnici pri izbrani listi, podobno kot na evropskih volitvah, označite enega kandidata, ki mu namenjate preferenčni glas. Izbrani so kandidati glede na vrstni red na listi, razen če je vsaj četrtina volivcev posamezne liste oddala preferenčni glas za nekoga z nje.



Mora na volitvah kandidirati določen delež žensk?



Na lokalnih volitvah spolne kvote poznamo od leta 2005. Če je v volilni enoti en član občinskega sveta, pravil za enake možnosti spolov ni. Če se v enoti izbirata dva ali trije člani, morata biti zastopana oba spola. Če se v enoti voli sedem in več članov, mora biti na kandidatni listi vsaj 40 odstotkov vsakega od spolov. Njihov vrstni red mora biti razporejen po principu zadrge – eden moški, ena ženska. Županske kandidature niso omejene s spolnimi kvotami.



O čem odloča občinski svet?



Svet, ki ima od sedem do 45 članov, je najvišji odločevalski organ v občini. Sprejema njen statut, poslovnik, odloke in akte, prostorske in druge občinske načrte, proračun, imenuje člane nadzornega odbora občine in člane komisij ter odborov občinskega sveta, odloča o nakupih in prodaji občinskega premoženja. Lahko razpiše tudi svetovalni ali naknadni referendum, na katerem ugotovi voljo občanov o določenih vprašanjih. Člani za udeležbo na sejah prejemajo sejnino.



Kaj počne župan?



Zastopa občino, občinsko upravo in občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, a na njih ne glasuje. Predlaga mu proračun, odloke in druge akte iz njegove pristojnosti ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev. Če se svet v primeru izrednih razmer, v katerih je ogroženo življenje ali premoženje občanov, denimo ujm, ne more sestati, lahko sprejme začasne nujne ukrepe. Izmed članov občinskega sveta izbere vsaj enega podžupana, ki ga nadomešča, ko je zadržan, prav tako imenuje direktorja občinske uprave. Je občinski funkcionar, ki funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno.



Kdaj svoje delo opravlja poklicno in kdaj nepoklicno?



V iztekajočem se mandatu je v 212 občinah svojo funkcijo poklicno opravljalo 150 županov, preostali pa nepoklicno, kar pomeni, da občino vodijo v prostem času, sicer pa so, denimo, upokojenci ali podjetniki. Kako jo bodo vodili, se odločijo sami, od odločitve pa je odvisna njihova plača. Nepoklicni prejemajo le polovico zneska, določenega za poklicne župane. Ti prejemajo od 2572 do 4283 evrov bruto, povprečna osnovna plača znaša 3063 evrov.