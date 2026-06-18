Zupančič: Zavihali bomo rokave in našli novo sodno palačo

»Z ekipo ministrstva za pravosodje sem si ogledal stavbo na Litijski cesti 51, ki nas je davkoplačevalce stala 7,7 milijona evrov. Ocenite sami. Čeprav fotografije povedo veliko, je stanje v resnici še slabše,« pravi Mihael Zupančič, minister za pravosodje.

Omenil je manjkajočo parcelo, odsotnost parkirnih mest in druge pomanjkljivosti, seznam je menda dolg.

»Obrnili bomo vsak kos papirja in preverili vsako podrobnost, da si ustvarimo pravo sliko. Davkoplačevalci imamo pravico vedeti, kako je prišlo do tega fiaska,« pravi Zupančič.

Medtem pa so menda že zavihali rokave in začeli iskati rešitve za novo sodno stavbo, ki jo sodstvo potrebuje.