Župani bi delali po starem, ministrstvo po novem

Janez Lavre FOTO: dokumentacija Dela

Na urgenci zdravniki z vse Koroške

Mirko Vošner FOTO: dokumentacija Dela

Slovenj Gradec – Na Koroškem, kjer je nujna medicinska pomoč (NMP) organizirana v okviru Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK), kar je unikum v državi, še naprej nasprotujejo poenotenju sistema, čeprav imajo z zdajšnjim nemalo težav. Te so povezane z vključevanjem družinskih zdravnikov v delo slovenjgraškega urgentnega centra.Koroški župani so skoraj vsi po vrsti prepričani, da bi spremembe spremenile kakovost in dostopnost NMP. Ravenski župan Tomaž Rožen pravi, da bi bilo dobro obdržati sedanji sistem, ker je narejen po meri prebivalcev. »Vsako drezanje bi pomenilo poslabšanje razmer,« trdi.A do sprememb bo moralo priti. Ministrstvo za zdravje je županom poslalo predlog regijskega koncepta izvajanja nujne medicinske pomoči in analizo stanja. Župani se do nje še niso opredelili, a Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, pravi: »Želimo si širitev mreže, in ne krčenja, kot izhaja iz predloga.«Da bi NMP izvajal urgentni center v Slovenj Gradcu po modelu, ki velja drugod po Sloveniji, bi moralo ministrstvo investirati v gradnjo novega urgentnega centra, saj je obstoječi za polovico premajhen. »Ministrstvo predlaga poenotenje, tako kot v drugih urgentnih centrih. Poleg urgentnega centra bodo v regiji delovali tudi satelitski. Koliko jih bo in kje bodo umeščeni, bo jasno po preteku vmesnega obdobja,« pravi direktor bolnišnice Janez Lavre. Odločitev o satelitskih centrih bo strokovna, sprejeta na podlagi podatkov enotne dispečerske službe o klicih in izvozih reševalnih vozil.Do prihodnjega leta, ko bo ministrstvo pripravilo predlog prenove mreže NMP, bo svet koroške regije moral sprejeti odločitev, da se bodo v delo slovenjgraške urgence vključevali osebni zdravniki z vse Koroške, in ne le zdravniki slovenjgraškega ZD, ki so nedavno opozorili na izgorelost in zaradi tega preklicali soglasje za nadurno delo. V urgentnem centru bodo po novem delali tudi koncesionarji, ki nimajo zakonske oprostitve vključevanja v NMP, ter zdravniški kader zdravstveno reševalnega centra Koroške. Njegova direktorica Marijana Kašnik se je strinjala, da morajo biti obremenitve pravično razdeljene med vse zdravnike, prebivalcem pa je treba zagotoviti vsaj približno enako dostopnost NMP. »Danes ni težava v tem, kaj se ti zgodi, saj je zdravstvo izjemno napredovalo, pač pa, kje se ti zgodi,« pravi Mirko Vošner, župan Mute: »Če zaideš v težave na vrhu Pernic ali pa pri Najevski lipi, potrebuješ uro in pol do bolnišnice. Na helikopter iz Maribora ali Ljubljane lahko računaš le, če si v težave zašel podnevi in je vreme lepo.«V nasprotju z organizacijo NMP pa so župani enotni, ko gre za naložbo v novogradnjo na lokaciji dotrajanega kirurškega bloka v slovenjgraški bolnišnici. Kot pravijo, bodo z vodstvom ustanove storili vse, da država naložbo vrne v nacionalni razvojni program. Da bi v bolnišnici lahko zrušili stari kirurški blok, ki se nevarno poseda, se morajo najprej lotiti nadomestne gradnje (objekt nekdanjega kloštra), kamor bi preselili paciente iz kirurškega bloka.